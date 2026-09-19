    • 19 de septiembre de 2026 - 18:58

    Entretiempo: Huracán se impone 1-0 frente a River en la décima fecha

    El primer gol lo hizo el colombiano Oscar Cortés tras ejecutar una pelota parada, con un remate que cruzo toda el área hasta meterse en el palo izquierdo de Santiago Beltrán, a los nueve minutos de la primera parte en el Monumental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate se enfrenta este sábado ante Huracán en el Estadio Monumental, en un cruce correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Millonario busca hacerse fuerte de local para seguir trepando en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

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    En cuanto al presente deportivo, el Millonario llega motivado tras cosechar una racha positiva de resultados en el certamen, intentando afianzar su juego colectivo para mantenerse en los puestos de vanguardia de su zona. Por su parte, el Globo arriba al Monumental con la premisa de hacerse fuerte fuera de casa, necesitado de conseguir puntos que le permitan escalar en la tabla y pelear por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

    El partido está programado para este sábado 19 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas. La transmisión en vivo por televisión está a cargo del canal ESPN Premium, disponible mediante la suscripción al Pack Fútbol.

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