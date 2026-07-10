    • 10 de julio de 2026 - 16:01

    Españapegó primero: le gana 1-0 a Bélgica y se mete en las semifinales

    Las dos selecciones vienen de buenas presentaciones y buscarán el pasaje para estar entre las cuatro mejores de la Copa del Mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes, España y Bélgica convergen en los cuartos de final del Mundial. Dos selecciones con caminos e historias distintas, pero viejos conocidos en los torneos de selecciones. Los diablos rojos ejercieron durante años de verdugo español, aunque la cita que nunca olvidará España, es la del Mundial de México 1986. Ahora vuelven a verse las caras en la edición de 2026, donde protagonizaron un duelo a la española. Y es que, el seleccionador belga, Rudi García cuenta con raíces españolas. De hecho, nunca ha renegado de ellas, aunque pueda eliminar a la selección donde vivieron sus abuelos.

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