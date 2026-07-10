Españapegó primero: le gana 1-0 a Bélgica y se mete en las semifinales

Este viernes, España y Bélgica convergen en los cuartos de final del Mundial. Dos selecciones con caminos e historias distintas, pero viejos conocidos en los torneos de selecciones. Los diablos rojos ejercieron durante años de verdugo español, aunque la cita que nunca olvidará España, es la del Mundial de México 1986. Ahora vuelven a verse las caras en la edición de 2026, donde protagonizaron un duelo a la española. Y es que, el seleccionador belga, Rudi García cuenta con raíces españolas. De hecho, nunca ha renegado de ellas, aunque pueda eliminar a la selección donde vivieron sus abuelos.