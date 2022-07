Cuando la necesidad de puntos es tan grande, lo que sume vale y en este flaco presente de Sportivo Desamparados, empatar de visitante es meritorio más aún cuando se trata de cerrarlo con un jugador menos. Esta vez, fue 1-1 con Ciudad Bolívar después de un comienzo muy favorable que no pudo terminar de explotar el equipo de Dillon que sufrió el empate en el descuento del primer tiempo y que después, con la expulsión de Quiroga en el complemento, tuvo que aguantar para sumar. La igualdad no lo sacó del fondo de las posiciones pero sirvió para alargar la serie invicta afuera a dos salidas consecutivas que le abre otro panorama pero que lo obliga a empezar a ganar de local de una buena vez y muy seguido.

El comienzo no pudo ser mejor para Desamparados. Es que a los 2" entre Santiago Ceballos y el defensor de Bolívar, Facundo Quiroga, abrieron el marcador para que el Puyutano empezara casi ganando desde el vestuario, obligando a otro plan de partido en el local. Y así fue porque Bolívar se fue encima, presionó con poco criterio y obligó al retraso de Desamparados que no pudo explotar la contra para liquidar la historia. El local fue y fue, pero recién en el descuento encontró el premio con el penal que Nahuel Yeri convirtió en el 1-1 parcial.

En el complemento, la iniciativa fue de Bolívar y el repliegue inteligente fue de Desamparados. Se planteó así el partido y en ese trámite, el desgaste fue haciendo lo suyo. Además, la pobre labor del árbitro Joaquín Gil fue condicionante para las aspiraciones sanjuaninas y el costo fue la expulsión de Nicolás Quiroga. Con uno menos, Desamparados se replegó contra su arco y dejó el gasto en un Bolívar sin demasiadas luces. Jairo Díaz no pasó demasiados sobresaltos e incluso, en el final, Sportivo tuvo un par de contras que pudieron darle algo más. Pero en la cuenta final, el empate no cae tan mal aunque la realidad y las urgencias impliquen otras cuentas. Pero para Desamparados, el puntito sumó y le abrió un futuro inmediato marcado por la urgencia de empezar a ganar en San Juan. Así, hoy no le alcanza pero cuando se necesita tanto, no perder siempre es positivo.