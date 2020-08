Samuel Eto'o dejó un gran recuerdo en el fútbol mundial por su pasado en Barcelona, Inter, Real Madrid y Chelsea, entre otros clubes. Ya alejado de la actividad, opinó sobre el presente del equipo de Lionel Messi y destacó a Boca en Argentina.

En la entrevista le preguntaron en qué equipo argentino le hubiera gustado jugar. "En Boca. Boca nos ha hecho soñar a todos. Desde muy chiquitito veía a Alphonse Tchami en Boca y Boca es uno de los mejores clubes del mundo, de la historia del fútbol", indicó sin dudarlo ni un segundo. Su compatriota Tchami jugó en el "Xeneize" entre 1995 y 1997.

"Me hubiera gustado vivir el ambiente de La Bombonera. Me acuerdo que cuando estábamos concentrados con mis ex compañeros argentinos y veíamos partidos de allá. Me impresionaba cómo mis compañeros argentinos vivían los partidos. Parecía que nuestro partido dependía de eso, ja", agregó.