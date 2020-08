El plantel de River está completamente aislado en un hotel en Ezeiza por la aparición de un caso de coronavirus en la burbuja sanitaria, una cuestión que fue recibida con lógica incertidumbre puertas adentro. A la espera de los testeos del lunes hay preocupación en la delegación, que no podrá moverse de las habitaciones.

Adrián Olivieri, entrenador de arqueros, es quien empezó a tener algunos síntomas (fiebre) y fue rápidamente apartado. A él únicamente se le realizó la prueba de PCR y el resultado fue el que ni el técnico Marcelo Gallardo ni nadie en el Millonario quería escuchar: positivo.

En principio, quienes mayor contacto tuvieron con el infectado son quienes se paran bajo los tres caños. Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli son los cuatro que están allí y quienes mayor cantidad de tiempo compartieron con Olivieri en River Camp. Ezequiel Centurión, por su parte, aún no se reincorporó. Los especialistas aseguran que si la "burbuja" estaba bien realizada, no sería raro que no haya ningún otro contagiado más allá de Olivieri. Pero, si lo hay, cuánto tiempo debería estar sin entrenar un jugador de fútbol. "Si el cuadro es leve, 10 días, pero no se puede recuperar para jugar el día 11", afirmó en diálogo con TyC Sports Eduardo López, infectólogo y asesor del gobierno en la pandemia de coronavirus. López explicó que el regreso "hay que hacerlo pausadamente" y explicó que se trata de "alta competencia y no caminar por las calles". Mientras que respecto a la forma en qué se contagió, el médico sostuvo que "quizás estaba en período de incubación, que son cinco días en el 50% de los casos. Puede haber casos en el día 6, 7 u 8, que es posiblemente lo que pudo haber pasado". A su vez, agregó que "es posible que hace tres días esté contagiando, por lo que hay que estudiar a todo el plantel. No necesariamente se contagian todos, pero obliga a estudiarlo y ponerlos en cuarententa".

Ni bien la noticia empezó a repartirse por las habitaciones, algunos lo tomaron con calma, mientras que en otros apareció el temor. Es que en este método de burbuja aumentan las posibilidades de que haya un contagio masivo, algo comparable a lo que ocurrió en diversas residencias de personas mayores pero con mucho menos riesgo, por supuesto.

El cuerpo técnico, a su vez, intentó buscar tranquilidad en la palabra de infectólogos y médicos allegados. La respuesta del otro lado fue contundente: si se cumplieron los protocolos a rajatabla, no debería haberse esparcido el coronavirus. De lo contrario, sí habría grandes posibilidades de ello.

Será cuestión de esperar hasta el lunes, a 72 horas del primer caso, para las pruebas. Lo cierto es que River, a 20 días del inicio de la Copa Libertadores, recibió un golpazo que con la mejor de las suertes le hará perder cuatro días de prácticas.

¿Quién es Olivieri?

Adrián, de 52 años, es habitualmente el entrenador de arqueros de la Reserva de River, pero estaba ahora con el plantel mayor en la concentración que se realiza desde el lunes ya que Alberto "Tato" Montes (el habitual DT de Franco Armani y compañía) es del grupo de riesgo por tener 62 años y no volvió a trabajar durante la pandemia.