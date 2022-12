Uno es jugador de fútbol. El otro, de hockey sobre patines. Pero tienen algo en común: La Masía. Lionel Messi y Lucas Bridge, de ellos se trata, convergen en la Academia Juvenil del club Barcelona de España. El ya consagrado capitán de la Selección argentina de fútbol vivió por cinco años en la llamada Masía y luego la dejó para jugar en el primer equipo del club blaugrana. El sanjuanino, que hace poco se consagró campeón del mundo Sub-19 de hockey sobre patines, se va en los primeros días de enero a ese lugar. Con sus 18 años tiene los mismos objetivos y sueños que el gran "Lio". El sólo hecho de estar en ese lugar que es formador de promesas, ya le da una oportunidad que muy pocos tienen.

Lucas terminó la secundaria en el Colegio Santa Rosa. El hockey ahora es prioridad.

¿Qué es La Masía? El Centro Especial para juveniles de distintos deportes que tiene el Barcelona. Allí, luego de ubicarlos como talentos en distintos lugares del mundo, los alojan y los preparan para que luego se conviertan en jugadores profesionales. En el complejo están los juveniles de fútbol, básquetbol, hockey sobre patines, hándbol y vóleibol.

Lucas contó los detalles de su viaje: "Apenas terminé de jugar el Mundial, Gaby Cairo (el mendocino exhockista), que está a cargo de los deportes profesionales en Barcelona, se contactó conmigo y "Chirola" Uribe y me comentó la idea de que me fuese a ese club. Acepté de inmediato. Creo que es un gran paso para mi futuro en el hockey. Estaré en La Masía. Voy a alternar jugando en Junior y en el Barcelona B. Si todo sigue bien, puedo ser promovido al equipo mayor".

Lucas, hijo de Alfred Bridge y hermano de Facundo y Matías Bridge (todos campeones del mundo con la Albiceleste) tiene otra hermana: Julieta. Además, su madre Lorena es apoyo permanente. Y agrega a los afectos a su novia Josefina Ortis. "Sé que las primeras semanas no será fácil. Me llevo la Play y algunos libros. También veré algunas series. Tengo que ambientarme. No conozco Barcelona. Mi hermano Facundo me dijo que es hermosa. La Masía es como vivir en un hotel 5 estrellas. Lo importante es que siga creciendo como jugador y persona".

Un sueño hecho realidad

Lucas tocó el cielo con las manos el mes pasado. El pibe se consagró campeón del mundo Sub-19 de hockey con la Selección argentina. En la final le ganaron 4-1 a Italia y el cuarto gol fue suyo (foto). "Es lo máximo haber ganado el título. Es el sueño de todo hockista y más si es en tu casa. ¿La mayor? Y sí, es otro sueño poder jugar algún día en la Selección mayor. Soy consciente de que hay que esforzarse y seguir firme con lo que uno hace para tener alguna chance. La esperanza siempre está. Me gustaría seguir el camino de mi papá y mis hermanos. Si Europa sirve para crecer, estoy dispuesto al sacrificio".