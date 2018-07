A dos semanas de cumplir sus 53 años y a tres meses de haber alcanzado los 40 años de su debut en el automovilismo, Henry Martín lo hizo de nuevo. El sanjuanino, quien está retirado de las categorías nacionales pero sigue despuntando su pasión en el karting, fue a correr a Estados Unidos y quedó tercero en la categoría DD2 Master del US Open Rotax, que se llevó a cabo en Nueva Jersey. Le ganaron dos pilotos con antecedentes mundialistas, de ahí que Henry se mostró feliz por esta presentación. Es más, quedó a dos escalones de haber clasificado al Mundial de fin de año.



"Hacía tres años que no corría en Rotax. Ahora lo hago en la Copa RF de Buenos Aires y fue ahí que surgió la chance de ir al US Open, que entrega cupos al Mundial. En mi categoría había tres pilotos de primerísimo nivel. De hecho el ganador, Iqbal Waryah, fue poleman del Mundial 2017, pero igual me animé", le dijo Henry a DIARIO DE CUYO desde Nueva York.

"Fue una linda experiencia, pero por ahora mi objetivo es ser campeón de la Copa RF en Bs. As." Henry Martín - Piloto



En el New Jersey Motorsports Park, el kartódromo en el que se disputó el US Open, el sanjuanino fue mejorando en cada salida a pista. Y en las pruebas libres antes de la final incluso registró el mejor tiempo. En competencia se disputaron tres mangas clasificatorias en las que salió tercero y dos veces cuarto. En la Prefinal, Henry marchaba tercero cuando un incidente de carrera derivó en la rotura de una de las llantas del karting, que lo relegó al quinto puesto. Y desde esa posición largó la final. "Escalé al tercer puesto rápidamente y me mantuve en la posición, detrás de dos pilotos que traían muy buen ritmo de carrera. En la última vuelta, los de adelante casi se tocaron y sin dudas que entonces pude haber ganado, pero la realidad es que el resultado fue justo", detalló el sanjuanino.



"Estoy contento porque sigo demostrando que tengo potencial, que estoy en gran nivel pese a llegar el US Open con tres años de inactividad en la Rotax y con 20 años más de edad que el resto de los pilotos", destacó Henry, quien cumplirá 53 años el próximo 25 de julio.