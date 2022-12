Es casi una cuestión de supervivencia. Es a matar o morir deportivamente. Ya no existen los términos medios. Ganar significa seguir. Perder, volverse a casa. La Argentina está en ese apriete frente a Países Bajos. Hoy, en uno de los Cuartos del Mundial de Fútbol Qatar 2022, estarán frente a frente. Todo lo de antes, aquello de la historia entre ambos en los mundiales, quedará de lado. Ni siquiera influirá cuando estén once contra once en ese magnífico Estadio Lusail con capacidad cercana a los 90.000 espectadores.



Se acabaron las palabras. Las especulaciones. Es más, sólo habrá espacio para ejecutar lo planeado, que inclusive hasta puede quedar de lado de darse aquello de lo impensado. De eso que puede sacar de la galera un Messi, por ejemplo. O algún error propio que a la larga se termina pagando caro.



El partido de hoy es como ahora se usa: "se define por detalles". Y están en lo cierto porque ante la tremenda paridad de fuerzas, especialmente físicas, esa "cosita" que termina inclinando la balanza es tan ínfima como impensada.

El técnico de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, asumió en la previa lo difícil del partido pero evitó proyección sobre cómo puede plantearse el juego, consciente de que "todos los rivales juegan diferente" al enfrentar a la Argentina.



El técnico alimentó el juego de escondidas sin dar pistas sobre el dibujo táctico, la estrategia ni la formación que utilizará en la vuelta al Estadio Lusail, donde la Argentina jugó los dos primeros partidos.



Varias son las especulaciones. Quiénes serán los marcadores laterales, por ejemplo, si jugará como titular Rodrigo De Paul o si saldrá desde el vamos Ángel Di María. Justamente el "Fideo" calentó el ambiente repitiendo que Van Gaal, con quien coincidió en el Manchester United, fue "el peor técnico" de su carrera.



"No me gustó, pero es uno de los pocos que lo ha dicho", respondió el técnico de Países Bajos.



Van Gaal también decidió esconder las cartas. "Messi no participa sin posesión" declaró, dando una idea de que su equipo intentará adueñarse del balón pese a que muchos piensan lo contrario.



Existe algo que aclarar por si "las moscas". Si se da un empate en los 90' reglamentarios, jugarán un alargue de 30' (dividido en dos tiempos de 15' cada uno). En caso de persistir la igualdad se ejecutarán penales (primero en una serie de cinco y después de a uno hasta darse el desnivel).