El 22 de agosto y si el coronavirus lo permite, en Cantabria (España), se producirá el regreso al boxeo profesional de uno de los últimos grandes campeones mundiales de nuestro país, Sergio Martínez. A los 45 años, Maravilla tendrá su retorno al pugilismo, concretando algo que anhela el quilmeño y cuyo adversario se conoció ayer. Se trata del español José Miguel Fandiño, diez años menor que el exmonarca de los pesos medianos y que lo probará en una vuelta al ring tan esperada como sorprendente.

En principio, el récord de Fandiño no intimida y "encuadra" dentro de un contrincante a la medida para una vuelta de Martínez, sin actividad desde junio del 2014 cuando fue noqueado y perdió su cetro contra Miguel Cotto, en Nueva York. Fandiño registra 15 victorias (8 KO) y 6 derrotas (3 KO), ganando en su última presentación en noviembre pasado cuando superó por nocaut en el segundo round a Sergio Fernández, dejándolo sin su corona IBO de los mediano. Aunque Fandiño no se coronó ya que en la previa, no dio el peso de la categoría: menos de 72,562 kilogramos. A lo largo de su trayectoria, Fandiño tuvo un comienzo arrollador con ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, sumando en ellas nada menos que seis nocauts. Luego, su carrera se fue estancando y tuvo como denominador común pelear casi siempre en su país: sólo tres de sus 21 combates fueron lejos de España.

El regreso de Martínez comprende el primer festival que organiza la promotora Maravillabox, justamente propiedad del nacido en Buenos Aires. Por el momento, el récord de Sergio es de 51 triunfos (28 KO), 3 derrotas (2 KO) y 2 empates.

Fin de año

La fecha del 19 de diciembre es la que se maneja para el tercer combate tan esperado entre los pesos pesados Tyson Fury, actual monarca del CMB, y Deontay Wilder. Un lugar potencial para la pelea podría ser Allegiant Stadium en Las Vegas, dijo el jefe de Top Rank, Bob Arum. En los anteriores dos cruces, se registró una victoria de Fury (por nocaut en el 7mo round) y un empate.