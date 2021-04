La noticia de la muerte del Alberto Zapata Bacur conmocionó y llenó de tristeza los corazones sanjuaninos. Es que el joven había mostrado una fortaleza muy difícil de superar, luego del brutal accidente que sufrió en noviembre pasado por el que sufrió la amputación de uno de sus brazos. De hecho, cuando nadie lo esperaba y solamente cuatro meses después del choque, volvió a competir.

El pasado 15 de marzo ganó en la primera fecha del Campeonato MX Patagónico Sur. El motocrosista sanjuanino venció en la categoría MX2 con un tiempo de 44:00:703, aventajando a Cristian Enrique, que registró 44:23:500 y Maximiliano Carrera 44:34:498. En total, fueron seis los pilotos que participaron en la MX2. La competencia fue organizada por la Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo (APAMOD) y fiscalizada por la Regional Chubut-Santa Cruz.

En ese momento, el Wey dijo que se encontraba “muy feliz por participar otra vez de una carrera". "Fue un fin de semana redondo, ganamos las dos mangas, y a pesar de que me falta un brazo puedo seguir disfrutando y perfeccionándome en esta disciplina que tanto me apasiona. Me llena el corazón poder seguir haciendo esto y recibir tanta ayuda de la gente para poder correr y salir adelante, más allá de los obstáculos que se presenten”, contó en ese momento.

Zapata había finalizado tercero una semana antes en la Copa de Puerto Madryn, integrando la misma categoría.