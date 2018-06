El Mundial de Rusia 2018 comenzará oficialmente con el encuentro que protagonizarán el país anfitrión frente a Arabia Saudita. Este juego corresponde al Grupo A, del que también forman parte Egipto y Uruguay.

El ex futbolista Ronaldo, bicampeón del mundo con Brasil, y los cantantes Robbie Williams y Garifullina serán quienes animarán la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. La fiesta de apertura se llevará a cabo en el imponente estadio Olímpico Luzhniki, escenario del primer juego y de la final. Se esperan cerca de 80 mil personas.

La ceremonia inaugural contará con un formato diferente en comparación con los mundiales pasados. Estará concentrado solo en actuaciones musicales y se llevará a cabo apenas media hora antes del inicio del partido, que está programado para las 12 (hora de Argentina).

El británico Robbie Williams será quien salte a escena y cante primero. A él se unirá la soprano rusa Aida Garifullina. El ex futbolista brasileño Ronaldo, campeón del mundo con su selección en Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002, acompañará a la dupla de artistas. También contará con Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, quienes interpretarán "Live it up", la canción oficial de la Copa del Mundo.