El Mundial Qatar 2022 ingresará este sábado en una cuenta regresiva de seis meses con una docena de estrellas en diverso estado de situación, pero todas enfocadas en culminar el año con un baño consagratorio en el Estadio Lusail, sede de la final el 18 de diciembre.



A continuación, un repaso de la actualidad de los principales astros del fútbol mundial a 180 días de la apertura de la Copa del Mundo de la FIFA.



= LIONEL MESSI: LEJOS DE LA ÉPOCA DORADA PERO CON EL MISMO SUEÑO MUNDIALISTA=



El crack rosarino acumula hasta aquí un año lejos de sus rutilantes partidos en Barcelona. Su adaptación al galáctico París Saint Germain no resultó sencilla y el gran objetivo de la Liga de Campeones de Europa se diluyó en los octavos de final ante el Real Madrid.



Algunas lesiones lo privaron de varios partidos, el gol se le negó seguido y se entendió de maravillas con Kylian Mbappé en cancha. La hinchada del PSG lo silbó luego de la desilusión en Champions, pero atenuó la situación con la obtención del campeonato francés.



Messi disputó 17 partidos y convirtió 5 goles para PSG en el año, con destellos de su calidad y la sensación de sentirse mucho más cómodo, a sus 34 años, de vestir la casaca argentina en Eliminatorias Sudamericanas cada vez que fue convocado, de cara a su última chance de levantar la Copa del Mundo.



= NEYMAR: MÁS SOMBRAS QUE LUCES =



El amigo y compañero de Messi en el PSG tuvo un mal inicio de año por lesión. Su vuelta se produjo para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, pero poco pudo hacer para que el equipo francés avanzara en su pos de su objetivo central.



Durante 13 partidos con PSG, Neymar marcó 9 goles. Su nivel repuntó en el tramo final de la Ligue 1 aunque su relación con los hinchas tuvo otro desencuentro luego de la Champions y parece más cerca de jugar en otro equipo que seguir en París.



Su sociedad con Messi no funcionó como en los tiempos del Barcelona, pero sin dudas su juego y desequilibrio en los últimos metros se mantiene intacto, acaso como una de las principales virtudes en ataque que tendrá el Brasil de Tite.



= KEVIN DE BRUYNE: CON LA CALIDAD INTACTA =



El volante belga es el sello de calidad en el Manchester City que dirige Josep Guardiola. Los mejores partidos del equipo inglés lo tuvieron como figura indiscutida.



Con 23 partidos entre Premier League, Liga de Campeones y FA Cup, De Bruyne mantiene el nivel exhibido en temporadas anteriores, con actuaciones determinantes como ante Atlético de Madrid, Liverpool y Manchester United.



Es posible que Guardiola, hasta el día de hoy, se haya arrepentido de reemplazarlo en la revancha ante Real Madrid. Con el belga en cancha, el equipo de Manchester tenía un lugar en la final, pero la levantada del máximo ganador de la Champions empezó a gestarse con la salida del jugador más destacado del City.



= KYLIAN MBAPPÉ: LA BESTIA DEL GOL=



Kylian Mbappé demostró estar a la altura de las circunstancias, a pesar de lo poco que concretó París Saint Germain entre tanta expectativa generada por las incorporaciones galácticas, entre ellas la de Lionel Messi, en busca de la Liga de Campeones tan anhelada.



El delantero de 23 años disputó 21 partidos para PSG, con un total de 21 goles, y uno con Francia, en el amistoso ante Sudáfrica, con goleada 5-0, y dos de su autoría.



Su aporte goleador (25) resultó vital para que PSG obtuviese la liga local. De buen entendimiento con Messi, ante Real Madrid renovó credenciales como uno de los futbolistas más destacados, a tal punto que el equipo español pretende cerrar su incorporación lo antes posible.



= KARIM BENZEMA: EL AÑO DEL GATO =



Real Madrid logró la liga española y llegó a una nueva final de la Liga de Campeones en gran medida a lo que el "Gato" Benzema le aportó en cancha con goles y asistencias.



El delantero francés, con 21 encuentros disputados en el año, lidera la tabla de posiciones en LaLiga (27) y la Champions (15) y protagonizó partidos memorables ante PSG, Chelsea y Manchester City.



La final de la Champions ante Liverpool lo encuentra en un momento inmejorable, tal es así que una posible nominación como mejor jugador del año en el Balón de Oro o los premios The Best de la FIFA no resultaría para nada descabellado.



= HARRY KANE: SU CUOTA GOLEADA SIEMPRE ESTÁ =



La temporada de Harry Kane ha sido irregular, a tono con el andar de Tottenham, pero los goles nunca faltan en un delantero de primerísimo nivel.



Kane, de 28 años, acumula 16 tantos en la Premier League y viene de convertir dos en el clásico ante Arsenal, en un partido clave para las aspiraciones del Tottenham para clasificarse a la próxima Liga de Campeones de Europa.



Siempre peligroso en el área, Kane es sinónimo de gol, aún cuando el funcionamiento de su equipo no lo acompaña. Y en lo que va del año, ya lo ha demostrado.



= CRISTIANO RONALDO: MANTENIDO POR SU INNATO ESPÍRITU GANADOR =



La gran figura de Portugal tuvo que lidiar con un año discreto de Manchester United. Aún con su presencia, el United no pudo pelear palmo a palmo los primeros puestos en la Premier League, quedándose afuera de la próxima Liga de Campeones y pugnando por un puesto en la Liga de Europa.



Sobre 18 partidos con Manchester, CR7 anotó 10 goles. A mediados de abril sufrió la dura noticia del fallecimiento de uno de sus hijos recién nacidos que motivó el saludo de toda la comunidad del fútbol para él y su familia.



Ronaldo, con 37 años, mantiene el perfil ganador, en busca de la excelencia, aunque con otros matices. Sin la explosión de temporadas anteriores, sigue siendo un delantero temible que preocupa a cualquier defensa del mundo.



= ROBERT LEWANDOWSKI: GOLES HASTA EN LOS BOLSILLOS =



A Lewandowski no le importó que Bayern Munich haya disminuido su nivel en el tramo final de la temporada europea. El polaco siempre aportó goles: hizo 35 en las Bundesliga y 13 en la Liga de Campeones.



Barcelona ya posó sus ojos sobre el delantero de 33 años que ganó los dos últimos premios The Best de la FIFA como mejor jugador y en la temporada 2021/2022 marcó 50 goles.



Polonia tendrá sus esperanzas depositadas en Lewandowski, cuya producción futbolística los invita a tener al menos un buen rendimiento en la fase de grupos, en la zona que compartirá con Argentina, México y Arabia Saudita.



= VIRGIL VAN DIJK: SOLIDEZ CONSTANTE=



Liverpool no fue el mismo como equipo cuando Virgil van Dijk se lesionó a mediados de octubre de 2020 con la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



El regreso del defensor neerlandés, en julio de 2021, le aportó al equipo inglés la solidez defensiva necesaria para vivir otra temporada exitosa, de la mano del entrenador alemán Jürgen Klopp.



Si bien Liverpool se nutre de los goles de Sadio Mané y Mohamed Salah, el equilibrio de Fabinho, las proyecciones de Trent Alexander-Arnold y el desequilibrio de Luis Díaz, van Dijk es un pilar en el éxito de los "Reds" que irán por una nueva consagración en Champions ante Real Madrid.



= PEDRI: LA ESPERANZA ESPAÑOLA =



Barcelona encontró algo de oxígeno fuera de la cancha con el arribo de un histórico como Xavi Hernández, quien volvió en rol de entrenador, y también dentro de ella con Pedri, el volante de 21 años.



Pedri demostró en varios partidos su talento, el mismo que dio que hablar desde 2020 y que en 2021 le permitió ser convocado al seleccionado mayor de su país por primera vez.



Un factor a tener en cuenta en él son las lesiones. En la actualidad acumula siete partidos sin jugar para Barcelona por una molestia en el isquiotibial izquierdo. Durante el segundo semestre de 2021 vivió un período inactivo que se extendió hasta el comienzo de 2022.



= LUKA MODRIC: CALIDAD QUE NO PASA DE MODA =



La estupenda temporada de Real Madrid hicieron que todas las luces apuntaran, y con razón, al francés Karim Benzema, pero detrás suyo se vislumbró la figura del croata Luka Modric, clave en partidos importantes.



Modric, a sus 36 años, fue el rapto de inspiración que el Madrid necesitó en momentos acuciantes durante la Liga de Campeones y el cerebro en jugadas de ataque.



El croata ha jugado 25 partidos para el Madrid en el año y en todos ha demostrado su jerarquía. El volante subcampeón del mundo en Rusia 2018 tiene más para dar, y lo hace en la elite del fútbol.



= SADIO MANE: AL SERVICIO DEL GOL=



El delantero senegalés transita otro año destacado, tanto en Liverpool, donde ya ganó la Copa de la Liga de Inglaterra y la FA Cup, y el seleccionado de su país, con la obtención de la Copa Africana de Naciones.



Junto con el egipcio Mohamad Salah es la carta tradicional de gol del Liverpool y ya lleva 12 en lo que va del año.



El senegalés, cultor del perfil bajo, irá por más en la final de la Liga de Campeones para demostrar que continúa en un gran nivel, en el año del mundial, de cara a la segunda participación de Senegal en un campeonato del mundo.