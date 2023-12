El conflicto entre la Asociación Corredores Turismo Carretera y la Comisión Deportiva Automovilística del ACA sigue en escalada y genera preocupación entre los pilotos, que quedaron en el medio de la disputa. Es que luego de que el Turismo Nacional y el Turismo Pista pasaran a ser fiscalizados por la ACTC, desde la CDA pusieron el grito en el cielo, por lo que tomaron medidas como amenazar a los corredores y prohibir el uso del nombre de Turismo Nacional.

La disputa es de vieja data, pero se reavivó luego de que la ACTC anunció que fiscalizará al TN y al Turismo Pista, que estaban bajo la órbita de la CDA junto, por ejemplo, al TC 2000 y el Top Race. Como reacción, la CDA primero dijo que la ACTC deberá contar con la autorización de la entidad para poder fiscalizar; luego que los pilotos de la Fórmula Nacional que participen de competencias no fiscalizadas por la CDA no podrán correr en el exterior (no habilitarán licencias), en tanto que recientemente le prohibió al Turismo Nacional usar ese nombre ya que el ACA tiene registrado la denominación desde 1975, bajo apercibimiento de acciones judiciales por uso indebido de marca, daños y perjuicios.

Así las cosas, hubo pilotos que salieron a exponer sus puntos de vista, especialmente porque quedaron en el centro de ambas entidades. Franco Vivian graficó la situación al afirmar que "parece una pelea de padres separados". En declaraciones al sitio Campeones, el piloto de TC 2000 dijo que "la sanción del ACA a los chicos que corran en Fórmula Nacional bajo la ACTC perjudica la proyección de argentinos en el exterior, no a la ACTC. La CDA amenaza a chicos de 17 años y con eso no recupera la categoría. No se puede creer".

Por su parte, el sanjuanino Fabricio Persia, quien esta temporada corrió en TC 2000, coincidió en que "la interna termina perjudicando a los pilotos. Como están las cosas, si estamos de un lado u otro, no podremos hacer dos categorías a la vez o estará mal visto. No está bueno lo que sucede. Históricamente un piloto de TC podía correr en TC 2000 y no pasaba nada, pero ahora es como habrá que elegir. Realmente, espero que esta disputa dure poco y ambas entidades puedan unirse para engrandecer al automovilismo argentino".

A su vez, Facundo Della Motta, piloto de Turismo Carretera, expresó que "desde hace muchos años que corro bajo la órbita de la ACTC y me parece muy bueno cómo maneja sus categorías; pero también debo decir que previamente corrí en exterior y la CDA del ACA me entrego licencias internaciones sin ningún problema, por lo tanto no tengo una posición tomada".