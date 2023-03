No fue un día más en este tormentoso y novelesco verano que aún vive Peñarol. La resolución de Personería Jurídica de la provincia sirvió para ratificar a Oscar Cuevas como presidente bohemio, dejando sin efecto el pedido de suspensión que habían elevado algunos integrantes de su comisión directiva. El Dr. Juan Pablo Dara descartó esa situación y el escenario, a menos de 5 días del debut en el Torneo Federal A, quedó marcado por mucha incertidumbre. En este alocado y frenético momento, el presidente Oscar Cuevas se abrió al diálogo para esclarecer muchas cosas: plantel, presupuesto, contratos, vida institucional.

'Acá siempre se buscó lo mejor para Peñarol. Trabajamos siempre para eso y nunca nos apartamos de esa idea. Cuando a fines del año pasado el descenso a la B local era cosa juzgada, agotamos todas las instancias para poder tener a Peñarol en Primera A. Ese logro muestra de cuerpo entero lo que sentimos por el club. Por eso dolió la actitud de este grupo de dirigentes con los que tuve muy buena relación siempre. Intentar la suspensión por una diferencia de opiniones por el tema del cuerpo técnico fue exagerado y con tremendas consecuencias negativas. Ahora, contra el tiempo, tenemos que ajustar todo para el debut del domingo en La Pampa. Esta situación lamentable no la buscamos nosotros, pero ahora tenemos que resolverla' abrió Cuevas para sintetizar lo que fue este martes. Entrando ya en los inconvenientes administrativos, económicos y legales que seguramente traerá aparejado el haber tenido dos cuerpos técnicos y dos planteles en paralelo, Cuevas fue muy claro: 'Acá no se dimensionó el daño que se le puede hacer al club. Hay contratos que se han firmado sin tener mi firma (el técnico Mónaco y sus refuerzos) a los que Peñarol tendrá que responder en algún momento. Esperemos que obre la buena voluntad en todo porque, si no, a la compleja situación que implica armar el presupuesto que teníamos ya en mano, ahora habría que sumarle estos compromisos. Espero que no pase. Pero hay que ver ese escenario. Nosotros con el cuerpo técnico de Bove y con los 15 refuerzos incorporados, tenemos todo armado y cubierto. No es fácil afrontar un torneo que exigirá no menos de 5 millones mensuales para poder jugarlo'.

La relación con la comisión que buscó su suspensión es tema aparte. Cuevas admite que el diálogo se cortó pero que ahora primará Peñarol para intentar consensuar: 'Sé del cariño que tienen todos por el club. Sé que van a recapacitar y aportarán lo suyo para salir pronto de este momento tan incómodo para todos. Nosotros vamos a ir al club nuevamente, a retomar la normalidad y buscando lo mejor para todos'.

Cuevas de frente

El plantel

Presentación en AFA

'Tenemos que presentar los contratos en AFA y ese tema ya está casi resuelto. El jueves presentamos plantel y cuerpo técnico para viajar el viernes por la noche a La Pampa. Tenemos buen plantel y haremos una buena temporada'.

Presupuesto medido

Cinco millones mensuales

'Con las incorporaciones, los sueldos, los viajes y los alquileres estamos rondando los 5 millones mensuales. No es fácil sostenerlo pero siempre Peñarol ha tenido respaldo en San Juan y con eso podemos afrontar la temporada'.

Relaciones de comisión

Sin rencores, todo por Peñarol

‘No tengo revanchismos ni ánimos de venganza. Jamás lo pensé así y sé que en la comisión todos saben lo que queremos a Peñarol. Espero que se puedan consensuar cosas para que el club no sea más perjudicado’.

Mónaco y los refuerzos

Un tema urgente

‘Antes de que se desatara todo esto, yo hablé con Salvador Mónaco y le anticipé que no había presupuesto para contratarlo. Lo trajeron, él cumplió y ahora quedó en medio de una situación más que incómoda para todos’.

EL PLANTEL ACELERA

Bove remarcó la actitud de sus jugadores

Agradecido. Cristian Bove se ocupó de destacar la actitud con la que el plantel afrontó este momento complejo.

No fue una pretemporada fácil para nadie. Esa insólita convivencia de dos planteles en simultáneo complicó todo para Peñarol y hoy, cuando la decisión de Personería Jurídica confirmó a Cuevas y su gente en el club, el entrenador Cristian Bove analizó lo que vivieron en medio de los entrenamientos. 'La actitud de los jugadores fue sensacional. Esto llegó a este momento gracias a que pusieron todo para seguir preparándose. No es fácil hacerlo en la incertidumbre, pero el enorme profesionalismo de todos hizo que aprovechemos todo el tiempo que tuvimos. Ahora, esperamos la llegada del arquero Diego Pave para completar plantel ya que se sumó también Pablo Costi y ya lo había hecho Leandro Barrera. La idea fue armar un plantel mitad local y mitad foráneo y lo hemos conseguido. La dirigencia nos respaldó con todos los elementos, con sortear como se pudo eso de no poder entrenar en el club, consiguiendo canchas. No fue fácil pero se trabajó bien. Tal vez nos faltó algo más de tiempo pero remarco que el que tuvimos, fue aprovechado al máximo por todos'. Ahora, se viene el debut en La Pampa ante Ferro de General Pico y Bove con su cuerpo técnico tiene todo definido: 'Este miércoles es de doble turno. En la mañana, fútbol en el Bicentenario que fue nuestro lugar de pretemporada. En la tarde, algunas mediciones. Jueves volvemos a entrenar de mañana en Pocito y ya el viernes lo haremos en la calle Tucumán, para terminar de definir detalles para el comienzo. Sobró profesionalismo en este grupo y eso no me cansaré de remarcarlo. Peñarol no merecía vivir una situación así pero se pudo resolver y ahora hay que jugar'

El nuevo modelo para el Federal A

En esta temporada 2023 del Federal A, los 36 equipos participantes están divididos en cuatro zonas de 9 integrantes cada una. La metodología de disputa elegida para los grupos será de cuatro rondas en formato todos contra todos. Es decir, en un total de 36 fechas, cada club disputará 32 partidos midiéndose cuatro veces ante cada compañero de zona. Al cabo de esas 36 jornada los cuatro primeros clasificarán a los PlayOffs donde chocarán con los que resulten clasificados de los demás grupos. Se disputarán octavos, cuartos, semifinales y final. En el descenso serán cuatro los que desciendan al Regional Amateur: último de cada zona.

Peñarol integra la Zona 2 con Ciudad Bolívar, Argentino (Monte Maíz), Ferro de General Pico, Huracán Las Heras, Juventud Unida (San Luis), San Martín (Mendoza), Atenas (Río Cuarto) y Estudiantes (San Luis).