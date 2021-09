La bomba estalló hace tiempo en Barcelona. Lo hizo cuando Lionel Messi se fue de un club en llamas hacia el PSG y desde entonces las esquirlas no frenan el impacto del desastre cuya expansividad alcanzó a la Argentina: es que tras la goleada que el blaugrana sufrió el miércoles en la Liga de Campeones ante Benfica dejó al DT Ronaldo Koeman sin mayores argumentos para seguir y desde España informan que Marcelo Gallardo es candidato a sustituirlo.

Según RAC1, la radio catalana de referencia, serían cuatro los posibles sustitutos en la lista que maneja el presidente de la institución, Joan Laporta: Xavi Hernández, Roberto Martínez (dirige a la Selección de Bélgica), Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo.

Nada hay de oficial hasta el momento, pero en estos casos ningún sondeo lo es hasta que se concretan las operaciones. El Muñeco, que el domingo dirigirá el Superclásico que River y Boca jugarán en el Monumental por la 14° fecha de la Liga Profesional de Fútbol en un choque que marcará el regreso del público local, tiene contrato hasta diciembre en el Millonario y aún no dio indicios sobre las pretensiones para su futuro.

Quien sí lo hizo fue Rodolfo D’Onofrio, presidente de River: “No sé si será el último Superclásico de Gallardo. Ojalá siga. Es una decisión que tomará él llegado el momento, como hizo siempre, pero es un tema ajeno a lo que pueda opinar”.

Cuando Marcelo Gallardo estuvo a un paso de ser el DT del Barcelona

En febrero pasado Maraiano Juan, exfutbolista de River y amigo de Gallardo, contó que el entrenador fue una alternativa para el banco del Barça tras la salida de Ernesto Valverde. “Estuvo a horas de ser técnico del Barcelona”, reveló en ESPN.

El tiempo histórico de aquella negociación se sitúa en enero de 2020 y, también según lo revelado por Mariano Juan, no se trató de un sondeo sino de una oferta formal y que las conversaciones se dieron con Eric Abidal, quien fuera compañero del Muñeco en el Mónaco.

Ronald Koeman: “No sé si tengo el respaldo del club”

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió este miércoles que no sabe si tiene “el respaldo del club” tras perder por 3-0 ante el Benfica y quedar con cero puntos tras las primeras dos jornadas de la Liga de Campeones.

“Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por los jugadores por la actitud que tienen. Por el club no sé”, explicó en declaraciones a Movistar+.

Más tarde, en rueda de prensa insistió que de su futuro no puede “decir nada” porque no sabe “lo que piensa el club” y “no está” en sus manos. “Ya veremos”, apuntó.

Según Koeman, el partido del Barça no fue tan malo como indica el resultado: “El equipo ha jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros, no. Hemos tenido cuatro ocasiones claras para marcar. Es la gran diferencia”.

Y, una vez más, puso sobre la mesa que el Barça actual no puede aspirar a mucho más. “No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de años pasados”, sentenció.

De todas maneras, admitió que “al final el culpable es el entrenador”, aunque añadió que en “muchos momentos del partido el planteamiento estuvo muy bien y el Barça tan solo fue inferior en la efectividad a la hora de marcar”.

Respecto a los cero puntos que suma el Barça tras las dos primeras jornadas de Champions, dijo que “es una situación delicada, hay que intentar cambiar cosas y darle tiempo al equipo”. “Si ganamos los dos partidos ante el Dinamo de Kiev y el Bayern gana los dos contra el Benfica tenemos opciones, tampoco es tan complicado”, explicó.

Además, Koeman consideró que “en velocidad y en físico” el Barça es inferior “a muchos equipos”. “Tenemos que ganar jugando a nuestra manera, con la posesión del balón y creando oportunidades. Pero si no marcas no ganas un partido”, recalcó.