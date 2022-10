Fue una, o quizás la principal figura para que Boca Juniors se consagre en la Liga Profesional. Por sus rendimientos pero también por su carisma, Agustín Rossi se ganó el respeto y el cariño del hincha. Así se lo demostraron los sanjuaninos que se acercaron a la puerta del hotel Del Bono Park en la tarde de este martes.

El colectivo arribó a las 16.54 y los aproximadamente 300 hinchas que soportaban el calor -la temperatura a esa hora alcanzaba los 33 grados y la sensación térmica seguramente unos grados más, estallaron en cantos. "Y dale dale Boca" se escuchó.

Los jugadores bajaron del colectivo e inmediatamente encararon al vallado que separaba a los hinchas. Varela, García, Villa entre otros otros jugadores se acercaron a las vallas para tomarse fotos con los fanáticos pero sin dudas el más requerido fue Agustín Rossi.

La llegada de Boca a San Juan II pic.twitter.com/aeFGkA139N — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) October 25, 2022

El arquero recorrió los cincuenta metros de vallado tomándose fotos con cada uno de los hinchas que le pidieron. Y los fanáticos estallaron expresandole su cariño: "No se va Rossi no se va", “Rossi es de Boca, de Boca no se va”, cantaron haciendo referencia a que el contrato del arquero vence el 30 de junio del año próximo y su renovación está todavía estancada.

Un curioso cartel de un hincha en donde se podia leer: "Rossi si renovas vuelvo con mi ex", también servía para reflejar lo que despierta el portero en el hincha xeneize.

Después de tomarse selfies y firmar autógrafos y camisetas, Rossi fue el último futbolista en ingresar al hotel, un gesto más que valioso para destacar.