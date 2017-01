En el día de descanso del Rally Dakar 2017, la lluvia no abandonó a los competidores que siguen en carrera. En La Paz, la capital de Bolivia, el sanjuanino Gastón Pastén está con el equipo en un galpón del Ejército que les dio permiso para poder trabajar ahí y evitar la precipitación, que ya es protagonista de la carrera por haber acortado la etapa del viernes -sin dudas la más difícil hasta ahora para Pastén- y suspendido la del sábado.



-¿Cuál es el balance que hacés de lo ocurrido hasta ahora?



-Muy positivo, porque seguimos con nuestro objetivo de completar el recorrido. Físicamente me siento muy bien. La camioneta, sin fallas, es para estar dentro de los cuarenta tranquilamente, yendo a un ritmo constante sin llegar al límite. Además, Fernando (Acosta) en la navegación vino hasta ahora perfecto. En algunos sectores hubo gente muy experimentada que se perdió y nosotros anduvimos sin problemas.



-¿Qué fue lo que más te sorprendió hasta ahora?



-La cantidad de kilómetros que se hacen cada día, que a veces da la sensación que no se puede. Y después el recibimiento en Boliva. En La Paz, parecía que estaba toda la ciudad esperándonos. Ojalá que en Argentina tengamos algo parecido.



-¿Y que hayas seguido en carrera después de la quinta etapa?

-Cuando llegamos a Oruro, veinte minutos antes de quedar eliminados después de un día entero en la camioneta, nos abrazamos con Fernando porque no había sido en vano tanto sufrimiento. Las horas parados hasta que se solucionó el problema eléctrico y luego no sé cuántas veces nos quedamos atrapados en el barro por las lluvias. Con un piloto boliviano nos fuimos ayudando mutuamente.



-Llegaste al día de descanso. ¿Cuál es la próxima meta?



-Ahora quiero llegar a San Juan y ver el rendimiento de la camioneta sin fallas. Quiero agradecerles así por el apoyo que recibo de mis viejos Walter y Cristina, de mis hermanos Cynthia, Leo y Sol y de toda mi familia.



De mis amigos, que en Whatsapp no paran de darme fuerzas y también de quienes hicieron un aporte para asumir este desafío: Gobierno de San Juan, Secretaría de Deportes, Municipalidad de Pocito, San Francisco Hogar, M4 Informática, ABC mayorista de ferreterías, Q’Helados , Polyflex membranas, AS electrónica, Optica Birle, Sobre Ruedas y Lubricentro Nitro.

POSTALES DEL CAMINO

Los grandotes. Una lucha apasionante por el primer puesto están sosteniendo los pilotos de los vehículos de mayor volumen.

Final de un día. El español Cervantes acaba de finalizar una etapa y en su rostro se refleja el cansancio por el esfuerzo y el alivio de poder seguir en carrera, un resumen de las sensaciones de los protagonistas.

Inhóspitos. El rally sigue recorriendo lugares de difícil acceso para las personas en general.

La última. La quinta etapa, entre Tupiza y Oruro el pasado viernes, es la última que se desarrolló hasta el momento, que debió ser acortada por las lluvias y crecidas de ríos. El sábado debió suspenderse la actividad.