La Selección de Alemania sufrió hoy una histórica eliminación en el Mundial de Rusia 2018 al no poder superar la fase de grupos por primera vez en sus 19 participaciones en la máxima cita tras la derrota sufrida ante Corea del Sur en la tercera fecha del Grupo F.

En la Copa de Rusia 2018 Alemania firmó su 19° presencia en mundiales, siendo el representativo europeo con más ediciones disputadas mientras que a nivel planetario es la segunda federación con mejor asistencia detrás de Brasil, que tiene 21. En todo ese tiempo los "teutones" fueron campeones en cuatro oportunidades: Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014.

De esta manera la Die Mannschaft se sumó a la maldición de los últimos campeones del mundo de quedar afuera en la primera fase del siguiente Mundial luego de lograr la Copa después de: Francia en 2002, Italia en 2010 y España en 2014. Así, el vigente campeón ha sido eliminado en la fase de grupos en 4 de las últimas 5 Copas del Mundo siendo Brasil la excepción ya que luego de ser campeón en 2002 pudo superar la primera ronda en Alemania 2006 (fue eliminado en los cuartos de final de esa edición).

Con la derrota de hoy también quedó enterrada aquella legendaria frase del ex futbolista Gary Lineker sobre que "el fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y en el que siempre gana Alemania". Tras la caída histótica de hoy el inglés reformuló su legendaria sentencia y escribió: "El fútbol es un juego sencillo. Veintidós hombres persiguen una pelota por 90 minutos y al final, los alemanes ya no siempre ganan. La versión anterior está confinada a la historia".

Campeones eliminados en primeras ronda de Mundiales:

• 1950: Italia

• 1966: Brasil

• 2002: Francia

• 2010: Italia

• 2014: España

• 2018: Alemania

Alemania en primeras rondas: en 19 participaciones mundialistas, Alemania fue primera en la fase de grupos 12 veces y segunda solo en 4, la última en 1986. Nunca quedó eliminada en esta ronda (ndr: en las ediciones de Italia 1934 y Francia 1938 no hubo fase de grupos, mientras que en las de 1930 y 1950 no participó).

1954: 2°

1958: 1°

1962: 1°

1966: 1°

1970: 1°

1974: 2°

1978: 2°

1982: 1°

1986: 2°

1990: 1°

1994: 1°

1998: 1°

2002: 1°

2006: 1°

2010: 1°

2014: 1°

2018: 3° (eliminado en primera ronda)