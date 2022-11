El volante argentino Alexis Mac Allister declaró hoy que el equipo "albiceleste" volvió a "ser el de antes" después la victoria ante Polonia por 2 a 0 por la última fecha del Grupo C que lo clasificó a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, donde enfrentará a Australia el sábado próximo.



"Hoy jugamos bien. No nos desesperábamos cuando no encontrábamos el gol volvimos a ser el equipo de antes. Tratamos bien la pelota y creo que hicimos un gran partido", declaró el autor del primer gol de Argentina.



Luego hablo de su rendimiento: "Creo que cumplí con lo que me pidieron. Por suerte pude definir una buena jugada y anote un gol muy importante. Pero lo que mas vale es el rendimiento del equipo y la clasificación".



El mediocampista, de 26 años y que juega en club Brighton, de Inglaterra, fue una de las figuras de la selección en el triunfo de esta noche ante Polonia por 2 a 0.



Argentina jugará el próximo sábado ante Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en el estadio Ahmed Bin Ali.