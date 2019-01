Gustavo Alfaro es el flamante entrenador de Boca. Su elección es todo un cambio de estilo para el Club de la Ribera que venía de un ciclo de casi tres años con Guillermo Barros Schelotto, quien tiene un modo de conducción, un estilo de juego y hasta una forma de comunicarse diferente. Sin embargo, hay algo que lo une a los dos directores técnicos y es la estrecha relación que mantienen con Mauricio Macri.

El presidente de la Nación y Guillermo construyeron su relación cuando Macri presidía Boca y el exfutbolista era una de las estrellas del equipo. El trato entre Alfaro y el presidente comenzó en 2005 cuando Macri lo quería de reemplazante del Chino Benítez. El entrenador nunca llegó al banco de los suplentes y su lugar fue ocupado por Alfio Basile, pero desde allí los dos cultivaron una estrecha relación hasta el día de hoy.

En una entrevista con Marcelo Longobardi en la CNN, el entrenador del Xeneize se refirió a esta relación que lo une con el mandatario nacional. “Además de que cuando mi familia me organizó el cumpleaños 50 lo terminé compartiendo con él porque estaba en una mesa de al lado, me llamó después de que me presentaran en Boca. Imaginate, te llama el presidente del país”, comentó el exdirector técnico de Huracán.

Alfaro reveló los por menores de esa charla con el presidente de la Nación. "Me habló de sus sentimientos, su compromiso, del presidente de la institución, y le dije que como habíamos hablado de fútbol, me gustaría ir a la quinta de Olivos a hablar de política. Quedamos en encontrarnos a la vuelta de su reunión con Bolsonaro. Me dijo que vamos a comer y a hablar de todo", aseguró el entrenador Xeneize.

Mauricio Macri se reunirá con Jair Bolsonaro el próximo 16 de enero en Brasilia. Por lo que se prevé que el almuerzo con Gustavo Alfaro se dé durante la próxima semana, a poco más de diez días del debut oficial de Alfaro como director técnico de Boca ante Newell´s en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.