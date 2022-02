Él es el mentor de este equipo y el responsable de que Atlético Alianza esté hoy en una final. Ayer, apenas culminó el partido que los depositó en la final por el ascenso al Federal "A", Luis Pallaroni dio su parecer, elogió a sus dirigidos y dijo que "les sobra para estar en otra categoría".

"Somos dos equipos que juegan bien, dos equipos persiguiendo el mismo sueño. Hoy se nos dio a nosotros, con este triunfo Alianza demostró que está para otra categoría", manifestó emocionado el entrenador pocitano. Pallaroni lleva varios años trabajando en el club de Santa Lucía y sabe que su proyecto a largo plazo está a punto de dar el resultado que pretende. "Esto es el laburo de todo un año. Un mérito de los dirigentes que bancaron un proyecto y ahora estamos tan cerca de cumplirlo que nos pone muy felices", expresó.

Sobre el público, que colmó el "Estadio Centenario" en Santa Lucía y que terminó cantando que "el domingo cueste lo que cueste...", Pallaroni expresó: "El equipo y este grupo de trabajo al igual que la gente demostraron que no sólo jugaron una final como se debía sino que demostraron que les sobra categoría. Ahora hay que ir a Córdoba a soñar. Después de lo que vivimos hoy, queremos ir por más. Si la gente estaba revolucionada en estos días anteriores, imaginate ahora en la semana", comentó.

La entrega de siempre de Nicolás Córdoba fue fundamental. El lateral izquierdo de Alianza expresó sus sensaciones tras el encuentro: "Estoy muy feliz porque nos habíamos propuesto esto, es lo que soñamos desde el primer día. Lamentablemente en el primer tiempo cometimos ese error pero en el entretiempo hablamos y dijimos que teníamos que salir a demostrar que éramos nosotros y se nos dio", comentó. Sobre ese click que hicieron en el entretiempo, el "Bolsa" manifestó: "Yo soy una persona muy impulsiva pero me calmé y le empecé a agarrar la cabeza a cada uno de mis compañeros, les decía "vamos muchachos, quedan 45, no bajemos la cabeza que nos quedamos afuera" y gracias a Dios todos pusimos nuestro granito de arena para esto. Sabíamos que si metíamos un gol lo íbamos a ganar y por suerte ese gol que nos dio aire llegó", comentó. ¿Para qué está Alianza? Nicolás expresó: "Ojalá que estemos para el ascenso. Dios quiera que se nos de el domingo, porque lo merecemos, por nuestras familias que estuvieron en las malas cuando quedamos eliminados el año pasado y cuando estuvimos ahí de no ganar el torneo local. Ojalá se nos de en Córdoba", expresó.

Pierde a Lepe

Una falta innecesaria del mediocampista Franco Lepe terminó con expulsión y sin dudas será una baja sensible para Alianza de cara a la final. El árbitro Álvaro Carranza, de buen arbitraje durante los 90", le mostró la segunda amarilla a los 34 del complemento cuando el Lechuzo ya ganaba 3-1. Habrá que ver cómo se armará para la final. Pallaroni comenzará desde hoy a pensar en el choque decisivo en Río Cuarto.

UNA MULTITUD

Y un día volvió la fiesta del fútbol

Llena. Así estuvieron las plateas del Centenario. El ambiente futbolero se dio cita en Santa Lucía.



Como en los viejos tiempos. Antes de que la pandemia llegara a paralizar el mundo. Ayer, con tribunas colmadas, papeles, bengalas y globos, el estadio "Centenario" de Santa Lucía vivió una verdadera fiesta. Popular colmada y las plateas ni hablar. La gente volvió a la cancha y el folklore también. Fue el día que el fútbol sanjuanino alentó por Alianza, por San Juan. Porque en la zona de plateas pudo observarse dirigentes, hinchas y hasta ex jugadores de otros clubes de San Juan que se dieron cita para ver una final que dentro del campo de juego fue atrapante. Los "lechuzos" vivieron su fiesta en la previa, sufrieron el encuentro pero terminaron festejando eufóricos el pasaje a la final.