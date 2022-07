El presidente de River Plate, Jorge Brito, presentó ayer junto al DT Marcelo Gallardo a los tres refuerzos de la temporada, Miguel Borja, Pablo Solari y Rodrigo Aliendro, y anunció que si no surgen imprevistos el club se va a retirar del mercado de pases. El delantero colombiano Miguel Borja, quien llega de Junior de Barranquilla, confesó: "Me siento muy bien, fueron días especiales, se ha venido trabajando muy bien para cuando me necesite el profesor. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad". Por su parte, Solari aclaró: "Estaba almorzando y fue muy emocionante el llamado. Me llena de orgullo llegar acá y espero estar a la altura". En tanto Aliendro, que ya jugó varios partidos en River, destacó: "El llamado de Marcelo fue muy importante. Hace mucho tiempo veía de afuera lo que es el club y quería saber cómo era y estar acá, en este grupo. Me sorprende la intensidad y la calidad de personas que hay".