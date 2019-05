El TopRace abrirá “La Semana de la Velocidad” en el Autódromo “El Zonda-Eduardo Copello” con la 3° fecha del campeonato 2019 en donde estará presente Mariano Altuna junto al Toyota Gazoo Racing. El piloto de Lobería viene de conseguir un excelente 4° puesto en la final de Concordia con un notable funcionamiento del Camry número 27 y en “La Quebrada del Zonda” buscará seguir por la senda del protagonismo en un circuito que le gusta y mucho.

Altuna es uno de los máximos ganadores en el “Eduardo-Copello” con 2 victorias junto a Canapino y “Josito” Di Palma. En 2007 y 2017 se subió a lo más alto del podio y este año buscará repetir sabiendo de antemano que tiene la herramienta para hacerlo luego de lo realizado en la carrera pasada.

“En 2017 tuve una linda carrera. Gane y después terminé segundo en la otra final pero me penalizaron por un toque con De Benedictis. Es un circuito que me cae muy bien. Me gusta la variante del rulo por lo exigente y peligroso que es”, destacó el integrante del Toyota Gazoo Racing.

“Son de esos circuitos que te lleva a estar ciento por ciento enchufado. Te hace sacar todo de uno mismo. En un trazado en el que se puede pelear la posición con los rivales y se dan lindos espectáculos”, agregó.

“Esperemos que podamos funcionar bien desde el día viernes. El auto se mostró muy contundente el domingo en Concordia y la idea es arrancar firmes el viernes para llegar bien a la clasificación del sábado”, cerró Altuna que se ubica 7° en el campeonato de TopRace con 12 puntos y tratará de seguir escalando posiciones para meterse entre los 5 mejores del torneo.

Fuente: Top Race