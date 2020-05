Jorge Amor Ameal se refirió a la situación de Carlos Tevez, cuyo contrato con Boca vence el 30 de junio, y se mostró optimista. “Queremos que se quede, que se despida en el club y no le pase lo que ocurrió a Román (por Riquelme)”, afirmó en Radio Del Plata.



El titular xeneize también se refirió al próximo mercado de pases y destacó que “lo que vaya a suceder dependerá del director técnico y del vicepresidente”. Además, agregó: “Estamos muy contentos con nuestro plantel. Veremos qué pasa. Hoy no tenemos esa urgencia”.



Con respecto al nuevo mapa del fútbol argentino, Ameal fue contundente. “La reelección de Tapia (Claudio) era algo previsto. Ojalá sea lo más acertado. Hoy hablar de fechas para volver a jugar es imposible. No imagino un torneo corto. Sigamos apostando a la vida”, manifestó.



El máximo mandatario de Boca también se refirió al futuro de la Bombonera y deslizó que “el proyecto 360° es difícil, pero no imposible”. En tanto, añadió: “Es uno de los estadios más importantes del mundo. Un lugar lleno de recuerdos. Para nosotros es muy importante”.



En relación a la última Superliga ganada, el presidente del club se quejó por no haber recibido el trofeo de campeón. “Todavía no nos entregaron la copa, que ese día estaba a 20 cuadras de nuestra cancha. Se tenía que haber previsto que podríamos consagrarnos”, concluyó.