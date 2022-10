La violencia en el fútbol no cesa y San Juan no es la excepción. A los incidentes y amenazas que se viven a diario en todo el país, este jueves se sumó la fuerte amenaza que sufrió Wilfredo Romero, presidente del club Atlético Rivadavia de Caucete. Esta madrugada, le apedrearon su domicilio particular y en un papel escrito a puño y letra, dejaron plasmada su amenaza: "Te vamo´a matar", se lee en el escrito.

"Desde hace dos semanas soy víctima de hostigamiento, aprietes, amenazas y difamación por un grupo que a la fuerza dice querer conducir el Club Atlético Rivadavia. Anoche a las 01:35hs, apedrearon mi casa, mientras dormía con mi bebé y mi hija Emilia. Con mucho temor con Marcela, mi esposa, llamamos a la Policía y con ellos encontramos afuera de mi casa piedras y un pedazo de ladrillo que tenía envuelto un papel con una amenaza hacia mi persona", expresó Romero.

"Deja el club, te vamo a matar. A vos y tus hija (sic), vamos a volver", puede leerse claramente en el papel. De inmediato, Romero se dirigió a la Comisaría 9na de ese departamento dejando constancia de todo el material. "Soy una persona de diálogo y que respeta las instituciones. Estas formas de actuar, con prepotencia, violencia e impunidad, son las que no debemos permitir que existan en Caucete", comentó Romero quien antes también estuvo ligado a la política en ese departamento y también a los medios de comunicación.

El Club Atlético Rivadavia, más conocido como el "Chunchulero" está ubicado en la Villa Dolores y disputa la Liga Caucetera-Sanmartiniana.