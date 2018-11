El debate ya está instalado y cada uno tiene su postura. Protagonistas del fútbol de todo el mundo opinaron sobre qué debe pasar con la Superfinal de la Copa Libertadores: desde Carles Puyol hasta Diego Maradona se expresaron su repudio a los ataques de los hinchas de River a los jugadores de Boca.

En las últimas horas quien se expresó fue Andrés D'Alessandro, jugador del Inter de Porto Alegre y con pasado en el Millonario. Para sorpresa de muchos, el Cabezón pidió un "castigo duro" para el Millonario.

"Me parece que no tiene que quedar así. Y tiene que sentar un precedente fuerte porque si no, después volverá a pasar", dijo el Cabezón en una entrevista con la TV brasileña. "Y si el castigo no es duro, ellos volverán a hacerlo. Total, pago una multa, son dos partidos sin jugar como locales y lo hago de nuevo", completó.

De todas formas, el mediapunta aclaró que la sanción dura debe ser después de la gran final. "Yo creo que no jugar el partido sería un golpe muy fuerte no solo para el fútbol, sino también para el país", opinó D'Alessandro, que cerró: "Yo no lo sacaría de Buenos Aires. el que menos tiene que ser perjudicado es el hincha genuino".

El jueves se conocería la decisión del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que rechazaría el pedido del Xeneize. De todas formas, el conjunto de la Ribera acudirá a la Cámara de Apelaciones, por lo que tardaría unos días más en conocerse el fallo final.

Por estas horas, toma muchas fuerzas la posibilidad de que la revancha de la final se juegue el sábado 8 de diciembre en Doha, Qatar.

Fuente: TN