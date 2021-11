110 años no son poca cosa. En el corazón de San Martín, casi en el límite con Angaco, el Club Angaqueros del Sud está escribiendo más historia en esos 110 ricos años de existencia. Es que el Rojiblanco se dio el gusto de ser parte del mapa nacional con su debut el domingo en el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de AFA. Con eso, empezó a cerrar ese círculo de ilusiones, proyectos y concreciones que se reactivaron hace 10 años cuando volvieron a la Liga Caucetera. De la mano de toda esa escalera deportiva que fue ir desde la Primera B Caucetera hasta ganarla en 2018, subir a Primera A y ser campeones en Caucete en 2019, además de debutar en la Copa de Campeones, Angaqueros del Sud fue recuperando brillo en obras, infraestructura y bases futbolísticas.

Modelo. Los camarines son orgullo para la dirigencia de Angaqueros que los

remodeló a nuevo.

Hoy, el presente lo pone cara a cara con los mejores del interior sanjuanino y metidos en el Regional donde ya debutaron ganando como visitantes 2-1 sobre Yrigoyen, Angaqueros ya palpita el partido de mañana contra el Atlético Peñaflor. Un clásico en el departamento con varias finales mano a mano. Pero claro, llegar a este momento de esplendor significa un esfuerzo descomunal desde lo dirigencial, logístico y económico. Es que el club afronta en simultáneo el torneo caucetero en todas sus categorías además del Regional y eso es mover entre fin de semana a más de 50 futbolistas para los planteles principales. Todo un desafío. El grupo ha tenido continuidad de la mano del presidente Sebastián De los Ríos y en la parte futbolística el grupo que integran Darío Flores, David Cortez, Sebastian Rosales, Matías Quinteros y José Vitale coordina entrenamientos, partidos y demás. Para afrontar el Regional, sumaron 8 refuerzos pero ya venían trabajando con un grupo anterior que comenzó el año 2021, donde se incluyeron a 8 chicos de inferiores para ir trabajando con los planteles superiores. Ese es el objetivo: tener valores propios.

En 10 años pasó del abandono al esplendor jugando la B caucetera hasta llegar al Regional.

Pero en Angaqueros del Sud, las obras han sido prioridad. Recuperar el predio que estuvo casi abandonado hasta 2011 fue objetivo puntual. Así se remodeló todo el frente, se recuperaron los camarines, se instaló el riego por aspersión en el campo de juego y hoy están en la parquización de todo el predio. Además, en pocos días comenzará la ampliación de los sanitarios para los espectadores y la construcción del nuevo buffet. Los camarines quedaron impecables y en la construcción de todas estas obras, además de los fondos provenientes de la Secretaría de Deportes de San Juan, están además los fondos nacionales del programa Clubes en Obras y el respaldo incondicional de la Municipalidad de San Martín que en cada obra está presente con obreros, maquinarias y demás.

En lo institucional, el presidente De los Ríos cumplirá mandato el 31 de diciembre próximo con una prórroga que sirvió para completar este ciclo pero la idea es seguir la misma línea y en su grupo de colaboradores, buscarán su sucesor. Además del fútbol convencional, en Angaqueros están decididos a ampliar la propuesta deportiva y el futsal es una realidad ya que tienen todo listo para arrancar en la Liga Caucetera y el fútbol femenino también tiene plantel listo para afrontar la temporada.

Alfombra. El riego por aspersión de la cancha de Angaqueros puso al piso en

perfectas condiciones para el Regional.

Pero saliendo del fútbol, la escuela de karate es una realidad y en pocos días más estará ya en oferta para todos los vecinos. "Tenemos mandato hasta fin de año pero queremos darle continuidad todo este proyecto" confió De los Ríos, que no podrá ser reelecto pero que apuesta a seguir la línea que ya han mostrado.

No es un año más para Angaqueros del Sud. 110 años no son poca cosa y en un momento de hacer realidad los sueños, este 2021 no puede ser mejor.

LA SEGUNDA FECHA

El clásico ya se siente



Contra Peñaflor, para Angaqueros del Sud es historia aparte. Y mañana, desde las 17, en su estadio, los Rojiblancos recibirán al Canario por la segunda fecha de la Zona 7 de la Región Cuyo, con el arbitraje de César Castro. Los dos debutaron con triunfo y una victoria más los perfilará para meterse en la clasificación, recordando que avanzan los dos primeros tras las seis fechas clasificatorias. En esta zona, Del Carril recibirá a Yrigoyen también este miércoles, en su cancha con el arbitraje de César Bustos.

En la Zona 6, mañana Colón Junior jugará ante Trinidad desde las 17 con el arbitraje de Rubén Fernández, mientras que en Santa Lucía, Atlético Alianza será local de San Martín de Rodeo con el arbitraje de Mauro Hidalgo. En este grupo, los dos partidos de la primera fecha terminaron empatados, con una paridad que anticipa una definición cerrada para clasificar a la segunda fase del Regional.