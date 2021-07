Hace una semana, Juan Román Riquelme salió a hablar con la prensa y, entre otras cosas, defendió su gestión en Boca y atacó al antiguo presidente, Daniel Angelici: "Al club lo voy a cuidar más que a mi familia", expresó. En las últimas horas, hubo una respuesta de Angelici, quien no se guardó nada: palazos a Román, explicó la salida de su amigo Carlos Tevez del club y acusó duramente al Consejo de Fútbol.

"Me hubiera gustado que hable el presidente o algún directivo que pueda entender lo económico y financiero, que entienda un balance que se aprobó por asamblea. Si va a hablar el ídolo de Boca, debería hablar de fútbol, que es de lo que realmente puede opinar y sabe mucho. Hacerlo hablar sobre la economía del club, no me parece que sea muy feliz, porque le podría preguntar a su Daniel (Bolotnicoff, su representante), que lo usa para todo. Si revisa los balances históricos, nuestra gestión fue la más exitosa de toda la historia de Boca desde lo económico", empezó Angelici en diálogo con El Show del Fútbol.

Y siguió: "Hemos agregado seis estrellas a nuestro querido escudo en ocho años. Pero es verdad, no se nos dio la Libertadores y por eso el socio optó un cambio, y el socio principalmente fue a votar a Riquelme, por eso no me asombra ni preocupa que él maneje al club. Lo que no puede es, porque no entiende ni lo va a explicar bien, llevar la administración adelante de un club. Es muy difícil que un exjugador entienda lo que es un balance".

"Carlitos se fue porque no se sentía ni contenido ni querido en el club, más allá de que el golpe de Segundo (la muerte de su padre) fue muy grande y lo afectó bastante. Él no tenía la afinidad ni la empatía con Riquelme, Bermúdez o Ameal. Tampoco hablaba mucho, hasta lo que yo sé Carlos iba, entrenaba, y cuando terminaba se subía al auto y se iba a su casa. Muy pocas veces se quedó a comer, y eso no es normal en su grupo. Cuando vos te sentís cómodo, y más si tenés un problema, el club se tiene que acercar. Pero del club no fue ningún dirigente a acompañarlo ni al velatorio ni al entierro, ni tampoco fue nadie del Consejo de Fútbol, y eso creo que al ser humano le debe tocar".

Angelici acusó duramente al Consejo de Fútbol de Boca: "Se sabe que cuando llega la indumentaria, salen bolsones de ropa en los baúles"

"Todo el que cubre Boca y está cerca del club sabe que hay un presidente que no está presente, que el Consejo de Fútbol maneja el club, sobre todo el predio en Ezeiza que fue tan criticado. Se sabe que cuando llega la indumentaria, salen bolsones de ropa en los baúles de los integrantes del Consejo, así me cuentan. No sé si se la roban o se la dan, se la llevan. La ropa es plata, entra en parte del dinero que da la marca, o te da más ropa y te da menos dinero o al revés".

¿Qué pasó desde aquel asado en la casa de Riquelme en el que pidió unidad? "Pidió algo que a lo mejor ni Beraldi ni yo estábamos dispuestos a aceptarlo. Yo lo he llamado para felicitarlo, para ver cómo hacíamos la transición y nunca me atendió el teléfono".

"No sé si podré volver a la cancha cuando vuelva la gente. Me han bloqueado mi platea, que la pago hace 20 años. Este último año no la pude renovar, así que no lo sé. Tampoco puedo hablar con nadie. Es una conducción rara".

"Yo hago autocríticas de mi ciclo, porque de las derrotas uno aprende más que de las victorias. En el triunfo pasás a ser rubio de ojos celestes, y yo sé que no lo son. Algunos hasta te ven flaco. Pero aprendés".

Fuente: TyC Sports