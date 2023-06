El líder River Plate venció hoy con autoridad a Instituto de Córdoba, por 3 a 1, y sacó más ventaja sobre sus perseguidores en la recta final de la Liga Profesional de Fútbol, al cabo de 21 fechas.



Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández y Lucas Beltrán fueron los goleadores para el puntero, mientras que Santiago Rodríguez abrió el marcador en el Más Monumental.



River alcanzó los 50 puntos y sacó 10 de diferencia sobre Talleres (40), que el sábado visitará a Lanús (34), y 12 sobre San Lorenzo (38) que empató 1-1 con Estudiantes LP (36).



El equipo de Martín Demichelis logró un triunfo sólido en un partido que además contó con el ansiado debut de Claudio "Diablito" Echeverri, la joven promesa riverplatense que ya dio cuenta de su talento en la Sub-17 del seleccionado argentino.



En un primer tiempo entretenido, Instituto pegó primero y rápido con el gol polémico de Rodríguez. El delantero acomodó la pelota en el bíceps derecho, tras el pase de Franco Watson, y sacó un remate imposible para Franco Armani.



El partido estuvo detenido varios minutos porque el VAR revisó la jugada, pero lo convalidó de todas maneras.



River fue por el empate con Esequiel Barco como el más desequilibrante en ataque. El ex Independiente tuvo dos en una: un remate en la entrada al área y un cabezazo que fue atajado por Manuel Roffo, luego del rebote que dio sobre la línea.



Si bien el arquero de Instituto se erigió como figura con dos atajadas ante Pablo Solari y otra frente a Barco, River exhibió dudas en el mediocampo que no fueron aprovechadas por el equipo cordobés cada vez que recuperó la pelota.



Rodrigo Aliendro y De La Cruz no estaban finos, tampoco Nacho Fernández, y los centrales Paulo Díaz (jugó en lugar del relegado Robert Rojas) y Leandro González Pírez, expuestos en el mano a mano, mostraron algunas dudas.



Los hinchas de River se agarraron la cabeza cuando Andrés Herrera, importante en la proyección por la banda derecha con centros punzantes, se perdió el empate con el arco a su disposición, luego del pase de Aliendro.



El desahogo se concretó poco después con el gol de De La Cruz. El uruguayo la recuperó, corrió unos metros, conectó con Beltrán y definió cruzado.



River, que generó 20 remates al arco, obtuvo su premio aunque sin el brillo de las victorias ante rivales como Fluminense y Defensa y Justicia.



La segunda etapa empezó a pedir de River. Primero con la expulsión de Leonel Mosevich, por la justa doble tarjeta amarilla, y luego con el gol de "Nacho", quien culminó la buena jugada colectiva que incluyó a De La Cruz y Barco.



El River de Martín Demichelis contó con el regreso de su referente y capitán, Enzo Pérez (también lo hizo Enzo Díaz) y se ordenó bajo su experiencia en un sector clave. Instituto, ya con un jugador menos, procuró que la diferencia no fuese mayor.



El ingreso de Echeverri levantó a todo el Más Monumental y el gol de Beltrán, en su noveno tanto en el campeonato, definió el pleito.



La única mancha del triunfo riverplatense fue la lesión de Leandro González Pírez, quien le dejó su lugar a Emanuel Mammana, quien no jugaba desde el 1-0 ante Boca.



River resolvió la victoria ante Instituto con oficio, mientras ya apunta al 27 de junio cuando reciba a The Strongest, de Bolivia, en busca de los octavos de final de la Copa Libertadores.



En la próxima fecha, River visitará a Barracas Central e Instituto jugará el clásico ante Belgrano, sin Nicolás Linares por suspensión (quinta amarilla)