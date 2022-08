Entre miércoles y jueves se disputará la fecha 8 del Torneo de Verano del fútbol local, pero la Liga Sanjuanina ya programó el capítulo nueve. El próximo domingo habrá ocho encuentros y, al día siguiente, se jugarán los dos restantes.

La programación de la fecha 8

Miércoles 31 de Agosto

Árbol Verde vs. Alianza

Trinidad vs. San Lorenzo \ Cancha: Sp. Desamparados

Del Bono vs. Sp. Desamparados

Atenas vs. Marquesado

Juv. Zondina vs. San Martín

9 de Julio vs. Unión

Jueves 1 de Septiembre

Carpintería vs. Aberastain

Rivadavia vs. Peñarol

Colón Junior vs. Villa Obrera

Sarmiento vs. Juventud Unida

La programación de la fecha 9

Domingo 4 de Septiembre

Árbol Verde vs. Unión

San Martin vs. 9 de Julio

Juv. Unida vs. Juventud Zondina

Marquesado vs. Sarmiento

Aberastain vs. Rivadavia

Villa Obrera vs. Carpintería

San Lorenzo vs. Colón Junior

Alianza vs. Trinidad

Lunes 5 de Septiembre

Desamparados vs. Atenas

Peñarol vs. Del Bono