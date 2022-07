Sereno, reflexivo y feliz. Así se podía resumir el pospartido del entrenador del Atlético San Martín. Es que Raúl Antuña asumió el análisis de la goleada ante Sacachispas con la serenidad de los que están convencidos de lo que preparan día a día y con la humildad de poner por encima de cualquier nombre al San Martín equipo.

"Fue una tarde muy feliz para todos nosotros. Salió lo que este grupo de muchachos trabaja día a día y eso llena de satisfacción a quienes tenemos el privilegio de ayudarlos. Tuvimos profundidad, contundencia, movilidad. Todo lo que se necesita para poder disfrutar de momentos así. El sistema, el modelo, todos respondieron. No se puede personalizar en un solo nombre pero en la previa yo estaba tranquilo pese a las ausencias que teníamos. Acá, es el grupo el que responde, el que entendió el mensaje y así, se pueden lograr momentos como este. Pero falta mucho todavía. Logramos construir una localía muy poderosa y eso suma siempre. Estamos mejorando de visitantes y este es el camino. Me voy feliz y conforme. Hoy respondió el equipo", sostuvo el DT.

Otro de los más buscados en el pospartido fue el debutante Ignacio Lago. Un jugador que se sumó en la ventana de los refuerzos y que ante Sacachispas tuvo estreno en San Juan: "Fue muy lindo vivir esto. Yo no venía bien y necesitaba continuidad. Jugar es clave y a mí no me estaba pasando. Eso complica la cabeza y se me dio acá en San Juan. Lo disfruté mucho porque pudieron venir y estar en la cancha mis abuelos. Eso es un placer especial. En lo colectivo, el grupo es muy bueno y me han ayudado a integrarme de forma espectacular. Se respira buen ambiente y eso ayuda en todo".

Finalmente, el que analizó el triunfo y el momento de San Martín fue su presidente, Jorge Miadosqui: "Es un momento para disfrutar. Acá se critica demasiado y nos pasó en el inicio de la temporada porque parecía que no estábamos a la altura. Necesitaba tiempo el equipo y se dio así. Hoy estamos expectantes, ilusionados y sabiendo que no se ha ganado nada pero que estamos en el camino correcto como para poder obtener lo que tanto queremos todos en San Martín. Es un día para disfrutar y redoblar el esfuerzo".

Concepción ardió

El mundo verdinegro se despertó y en el Pueblo Viejo, a la fiesta de goles desde adentro del campo de juego se le sumó el colorido de una postal que rememoró tiempos de Primera División. La Popular Norte en verde y negro y el aliento de todos los costados, premió a San Martín en un domingo marcado por la ilusión en todos.