Por José "Chiche" Almozny

Periodista de Radio El Mundo





"Me pareció excelente que se haga la Copa Davis acá en San Juan. Me parece muy bien la apertura federal, ya se hizo en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, a mi me gusta mucho venir a una provincia que no conocía y que me encanta. Nos trataron muy bien, los sanjuaninos tienen una calidez única que a los que venimos de afuera nos hace sentir muy bien. Aquí hubo un clima de Copa Davis de verdad. Tengo la posibilidad de viajar con el tenis desde el año 1979 por todos los torneos interncionales, está muy bien organizada, no tenemos que envidiarle nada a nadie. Hay muy buen clima, hay buena convivencia con los chilenos y eso que estuve en el 2000 cuando no pudo terminar el partido y la pasamos muy mal, de aquel recuerdo ahora no hay nada, en aquel momento se jugó en un estadio muy grande donde el público local era muy futbolero, no es nada peyorativo pero no conocían los códigos del tenis como el respeto, no aplaudir en alguna falta al rival, era ambiente de cancha y de clásicos por eso pasó lo que pasó. Nada que ver con lo que pasa acá. San Juan es una provincia hermosa en todo sentido, antes de irme haré un paseo por la Interlagos, quería ir al Valle de la Luna pero no voy a poder, sí tengo ganas de ir al Teatro del Bicentenario.



Con respecto a la cancha estuvo excelente. No es fácil colocar una cancha así, para mi gusto estuvo un poco lenta pero se hizo en muy poco tiempo y fue una muy buena decisión de la AAT para venir acá, muchos dijeron que no por estar tan cerca de Chile pero el reglamento es claro y las entradas un 10% son para el visitante, la localía no se perdió. Argentina ganó la Copa Davis del 2016 jugando de visitante, para ser campeón tenes que ganar de local o visitante.



En síntesis, esta Copa Davis a San Juan le hizo muy bien, la emoción que hemos vivido durante las dos jornadas tiene que ser un aliciente para que aumente la práctica deportiva, no tengo dudas que San Juan lo hará, porque es muy evidente la política deportiva a la que apuestan".