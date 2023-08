Un nuevo conflicto a un año negro para Sportivo Peñarol. Mientras en lo deportivo el Bohemio está en zona de descenso directo, en lo institucional la situación se fue de las manos. Una denuncia penal por malversación de fondos que cayó en el Segundo Juzgado de Instrucción tiene involucrados a los principales directivos de la institución. Se trataría de unos 8 millones que ingresaron a la cuenta bancaria del club, que al parecer alguien ocupó pero que no se rindieron en las cuentas del club. DIARIO DE CUYO pudo conocer la palabra de Javier Guillén, secretario del club pero no tuvo esa suerte de que el presidente Oscar Cuevas, atendiera el llamado de este medio.

El principal sponsor estatal que solventa en gran parte el presupuesto del club, emitió un pago que ingresó a la cuenta bancaria de Peñarol en los primeros días de mayo. El dinero, que totalizaba 8 millones de pesos, correspondía al pago de marzo y abril. Según la versión de Guillén, la Comisión Directiva había dado de baja a las claves bancarias debido a ese conflicto dirigencial existente con el presidente Cuevas, pero el dinero igual se retiró. "El dinero ingresó al banco y Cuevas sacó la plata por homebanking", expresó sin tapujos. La Comisión Directiva se enteró la situación porque los socios hicieron una denuncia penal que fue derivada luego al Segundo Juzgado de Instrucción. Según Guillén en la denuncia los socios mencionan que Cuevas sacó el dinero: "Quedamos involucrados nosotros para explicar el movimiento de la plata, porque nosotros somos las firmas autorizadas pero le habíamos dado de baja y no tenemos trato con Cuevas prácticamente", se ofuscó el secretario.

"Los socios tienen un movimiento de la cuenta que no tiene nada que ver con el club. Acá tiene que dar explicaciones quien corresponde", Javier Guillén-Secretario de Peñarol.

Si bien la denuncia estaría realizada en mayo y la investigación está en curso para la Justicia, el hecho trascendió públicamente ahora porque según contó Guillén al club le ingresaron recientemente 16 millones (correspondientes a los últimos cuatro meses) que no puede hacer uso hasta que solucione el tema judicial, legal y administrativo, pues el club tiene la prórroga vencida el 30 de junio y al tener el mandato vencido, el banco no puede autorizar el retiro del dinero.

En el medio del dilema se ve involucrado el plantel, al que se le debe dos meses de sueldo debido a que el club no puede acceder al dinero depositado. "El abogado del club me dijo que no firme para sacar la plata de este subsidio porque sería cómplice del delito que está imputado. Ahora me responsabilizan a mí que como no firmo los jugadores no cobran", expresó Guillén. Según el secretario del club desde la entidad bancaria avisaron que hasta que no solucionen el tema administrativo y haya una Comisión Directiva nueva, ellos no harán entrega del dinero.

"El club se está yendo al descenso pero están todos tranquilos porque hace dos meses nos dijeron que se anularán los descensos pero eso, por lo menos a mí, no me deja tranquilo. Es hora que llamemos a Asamblea y se haga todo bajo la ley" / Javier Guillén.

Personería Jurídica ya tomó conocimiento del tema y Guillén y todos en Peñarol se ilusionan que este punto sea el que lleve al dilatado llamado a Asamblea. "Hemos terminado el balance de 2022 y falta el del 2023 pero el contador necesita la clave fiscal que la tiene el presidente y Cuevas se niega a darla", explicó. ¿Qué puede pasar? Ls solución más rápida para destrabar el tema es que Personería Jurídica intime al club para que llame a Asamblea en carácter coactivo, algo similar a lo que pasó en Desamparados a fines de 2022. De esa manera, las elecciones podrían llevarse a cabo sin el balance de este año terminado.

Lo cierto es que el mandato de Cuevas está vencido y con todas las prórrogas pedidas agotadas. "Somos rehenes de éste presidente, llevamos cuatro años de mandato con prórrogas vencidas. El club se está yendo al descenso pero están todos tranquilos porque hace dos meses nos dijeron que se anularán los descensos pero eso, por lo menos a mí, no me deja tranquilo. Es hora que llamemos a Asamblea y se haga todo bajo la ley", explicó ofuscado Guillén, la única voz de Peñarol que se conoció teniendo en cuenta que Oscar Cuevas no atendió la requisitoria de este medio.

Desde el plantel no quisieron expresarse abiertamente pero aclararon que en medio de la estresante situación que genera en lo deportivo estar peleando el descenso, ahora se ven en medio de un nuevo escándalo dirigencial que, lógicamente, los incluye.