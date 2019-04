El domingo a partir de las 15.15 comenzará a definirse la ajustada lucha por la permanencia en su capítul final. Patronato (90 puntos), San Martín (88), Tigre (88) y Belgrano (87) lucharán por un solo puesto de salvación y, como en cada definición donde hay más de un equipo involucrado, nunca faltarán las sospechas de incentivación a los rivales -especialmente a Argentinos, que enfrentará a Patronato, el único que depende de sí mismo.

Tanto Gorosito como Forestello, entrenadores de los conjuntos de Victoria y San Juan, respectivamente, admitieron que habrá incentivación, aunque Pipo advirtió: "El hecho de que te den plata o no, no garantiza que vayas a ganar". Osella, de Belgrano, y Sciacqua, de Patronato, aseguraron que el foco no lo tienen puesto en eso de cara al domingo: "Si yo como conductor me pongo a pensar en esas cuestiones, que todos saben que existen, voy a generar una mala vibra en mi", afirmó el DT del Patrón.

Mirá el video de TyC Sports