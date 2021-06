Triunfo y clasificación: nada más. Argentina logró el primer objetivo en la Copa América y ya está en la fase final del torneo después de vencer con lo justo a Paraguay por 1-0 ofreciendo otra vez esa mezcla de luces y sombras que lo ha llevado a sufrir más de la cuenta el desarrollo de los partidos. Un comienzo para la ilusión, con un final para la preocupación. Eso fue Argentina en esta tercera fecha de la Zona B de la Copa América. Ahora, tendrá jornada libre y cerrará la fase de grupos el próximo lunes contra Bolivia.

Un arranque para la ilusión fue lo que entregó Argentina en el inicio del partido. Veloz, profundo, incisivo. Así, el equipo de Scaloni fue edificando su primer gol del partido porque antes de los 10" ya festejaba. La apuesta de fútbol veloz, por abajo y en precisión, tuvo sus frutos porque Di María condujo un ataque que había iniciado Messi y con un pase para la diagonal del Papu Gómez, Argentina empezó a ganar con un verdadero golazo. Fueron 20 minutos para entusiasmarse con un paso arrollador pero llegó el bache y Argentina no fue la misma. Perdió la pelota, dejó crecer a Paraguay que si bien no llegó con peligro, metió el partido en un ritmo que no favoreció al seleccionado nacional. En el cierre de este primer tiempo, Argentina pudo haber sentenciado todo pero un offside marcado recién en el VAR dejó sin la doble ventaja. Había sido un arranque infernal y terminó en un tibio cierre de Argentina.

El complemento no varió demasiado de aquel desteñido final de la primera etapa. Y Argentina fue más de esa dualidad porque arrancó como para liquidarlo, manejando pelota y tiempos pero lentamente entró en esa zona gris que ha sido su constante en esta Copa América. Paraguay se adueñó de la pelota, generó algo más de peligro y puso incómodo al seleccionado argentino. Movió el banco Scaloni y no generó esa reacción para poder hacerse dueño del partido sin fisuras. Entonces fue la búsqueda limitada de Paraguay conducido por Almirón contra la estática presencia de Argentina, que se terminó conformando con sostener su mínima ventaja. Le alcanzó para ganar, clasificar y pensar en la fecha libre como para recuperar piernas y energía en un equipo que ofrece luces y sombras. El desgaste, el cansancio y la anunciada rotación que nunca fue del todo terminaron desdibujando la clasificación de Argentina a la fase decisiva de Brasil 2021. Una mezcla de luces y sombras que ante otro rival más afilado y complejo, tendría consecuencias negativas. Pero los resultados mandan y Argentina metió el triunfo que necesitaba para lograr su primer objetivo.

Satisfacción



Luego de la clasificación a Cuartos de final, varios jugadores argentinos mostraron la alegría. "Se cumplió el primer objetivo de meternos entre los cuatro mejores y lo hicimos con un buen partido en general", afirmó Germán Pezzella. Mientras que Ángel Di María afirmó que "estamos comenzando muy bien los partidos y ahí podemos sacar una diferencia en el marcador. Eso es muy importante de poder repetirlo". Por otro lado y en el primer turno de la jornada, Chile y Uruguay empataron 1 a 1.

En tanto, la próxima fecha será el jueves cuando Argentina quede libre. Los partidos: Bolivia-Uruguay y Chile-Paraguay.

RÉCORD DE PRESENCIAS

Messi, junto a Mascherano

Emblema. Lionel sigue haciendo historia con la Selección.



Messi es historia pura y alcanzó anoche un récord histórico en la Copa América con la Selección argentina. Es que ante Paraguay se convirtió en el jugador que más veces vistió la camiseta celeste y blanca junto a Javier Mascherano, con 147 encuentros. Asimismo, en este torneo podría romper otra marca: si juega los siete partidos (alcanza la final o el duelo por el tercer puesto) quedará como uno de los futbolistas con más partidos en la competición continental de todos los tiempos.

No fue un partido más para el rosarino, que en la previa se rumoreó iba a ser suplente para "cuidar" su estado físico. Es que en los dos partidos de Eliminatorias y los dos de la Copa América afrontados hasta anoche siempre fue titular y disputó todos los minutos. Aunque finalmente, la Pulga ingresó desde el minuto cero y se mantuvo en cancha todo el juego. Ahora, sí es probable que el lunes ante Bolivia descanse.