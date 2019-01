La propuesta era buena. La urgencia después de dos partidos físicos con éxito y el inicio del hexagonal invitaban a que Argentina cambiara por un equipo con más juego. De la Vega-Almada-Álvarez y Romero arriba en un 4-2-3-1 que ilusionaba. Pero eso que empezó bien, con un equipo presionando arriba, intentando conectarse para tener situaciones, terminó con el doble nueve suplente (Gaich-Colidio) intentando empatar. ¿Qué pasó en el medio? Ecuador, una selección bien organizada que demuestra que con trabajo y buenos jugadores puede hacer un gran papel. Todo lo distinto a lo que vivió Argentina para llegar a este torneo en Chile.

Los de Fernando Batista empezaron 1-0 arriba gracias a un poco de fortuna que faltó en la primera fase. El gol fue de Thiago Almada, el pibe de Vélez que metió su tiro libre porque se desvió en un rival y el arquero no la pudo sacar. Pero después, Argentina no lo sostuvo porque no tiene solidez y esta vez no lo salvó Roffo desde el arco. El 1 respondió con un rebote que derivó en el 1-1 y claramente pudo haber hecho algo más en el tiro libre que significó la caída 2-1. Para colmo Fausto Vera vio una justa roja por doble amarilla. Pero en el medio de esos goles los argentinos lo pudieron ganar en una linda jugada, en un buen rato del ST, cuando Julián Álvarez le dio con el hombro en lugar de la cabeza y se lo perdió al lado del arco. Después, pese a un Ecuador imponente desde el físico y la técnica de los de arriba (y con un DT argentino como Jorge Célico, de larga trayectoria en ese país), hubo otra entre Colidio y Gaich desaprovechada.

Una dura derrota para empezar el hexagonal que clasifica a los primeros cuatro al Mundial de Polonia (y a tres a los Panamericanos). Argentina y su equipo con distintas caras, buenos jugadores, muchas bajas como Barco, Almendra o Balerdi y resultados que son esquivos. El viernes tendrán revancha vs. Colombia para intentar hacer lo mismo que en el grupo: conseguir el objetivo luchando.

Los pibes argentinos tendrán revancha el viernes, cuando se enfrenten contra Colombia en la próxima fecha (a las 17.10).