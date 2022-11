El seleccionado argentino iniciará mañana su 18va participación en la Copa del Mundo de la FIFA donde en los estrenos lleva un registro de once victorias, cinco derrotas y solo un empate.



El equipo de Lionel Scaloni, presente en las ediciones de Alemania 2006 como jugador y Rusia 2018 en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, buscará estirar la racha de siete partidos sin perder en el debut.



La última y quinta derrota de la Selección en el primer compromiso fue en Italia 1990 ante Camerún (1-0) en el marco del partido inaugural.



El único empate fue contra Islandia (1-1) en Rusia 2018 con el gol de Sergio Agüero, uno de los grandes ausentes del Mundial por su problema cardíaco, y el penal fallado por Lionel Messi.



A continuación, el detalle de los 17 debuts de la Argentina en los Mundiales desde 1930 hasta el de mañana contra Arabia Saudita, el tercer rival de la confederación asiática luego de Corea del Sur (1986) y Japón (1998).



MUNDIAL 1930: TRIUNFO vs Francia 1-0



Gol: Luis Monti.







MUNDIAL 1934: DERROTA vs Suecia 2-3



Goles: Ernesto Belis y Alberto Galateo.







MUNDIAL 1958:DERROTA vs Alemania Federal 1-3



Gol: Omar Orestes Corbatta







MUNDIAL 1962: TRIUNFO vs Bulgaria 1-0



Gol: Héctor Facundo







MUNDIAL 1966: TRIUNFO vs España 2-1



Goles: Luis' Artime (x2)







MUNDIAL 1974: DERROTA vs Polonia 2-3



Goles: Ramón Heredia y Carlos Babington.







MUNDIAL 1978: TRIUNFO vs Hungría 2-1



Goles: Leopoldo Jacinto Luque y Ricardo Bertoni.







MUNDIAL ESPAÑA 1982: DERROTA vs Bélgica 0-1







MUNDIAL MÉXICO 1986: TRIUNFO vs Corea del Sur 3-1



Goles: Jorge Valdano (x3) y Oscar Alfredo Ruggeri.







MUNDIAL ITALIA 1990: DERROTA vs Camerún 0-1







MUNDIAL EE.UU 1994: TRIUNFO vs Grecia 4-0



Goles: Gabriel Batistuta (x3) y Diego Maradona







MUNDIAL FRANCIA 1998: TRIUNFO vs Japón 1-0



Gol: Gabriel Batistuta.







MUNDIAL COREA-JAPÓN 2002: TRIUNFO vs Nigeria 1-0



Gol: Gabriel Batistuta.







MUNDIAL ALEMANIA 2006: TRIUNFO vs Costa de Marfil 2-1



Goles: Hernán Crespo y Javier Saviola.







MUNDIAL SUDÁFRICA 2010: TRIUNFO vs Nigeria 1- 0



Gol: Gabriel Heinze.







MUNDIAL BRASIL 2014: TRIUNFO vs Bosnia-Herzegovina 2-1



Goles: Sead Kolasinac e/c y Lionel Messi







MUNDIAL RUSIA 2018: EMPATE vs Islandia 1-1



Gol: Sergio Agüero.