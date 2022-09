El equipo argentino de Copa Davis iniciará mañana su participación en el Grupo A de las Finales de la Copa Davis 2022 cuando se enfrenten a Suecia al mejor de tres partidos en la ciudad de Bologna, Italia, una de las cuatro sedes de competencia en esta instancia del torneo.



La llave se disputará en el Unipol Arena, con capacidad para 20.000 personas, desde las 10.00 de Argentina con transmisión de TyC Sports y abrirá una zona en la que también participarán el local Italia y Croacia, protagonistas del segundo choque, el miércoles.



El formato de cada cruce es de dos singles y un dobles al mejor de tres sets. El seleccionado "albiceleste", dirigido por Guillermo "Mago" Coria, se instaló en Italia con sus tenistas de mejor actualidad: Diego Schwartzman, número 17 del ranking mundial, Francisco Cerúndolo (27º) y Sebastián Báez (37º) para los partidos individuales y Horacio Zeballos (9) más Máximo González (49), especialistas en dobles.



El equipo combina la experiencia del "Peque" y la dupla con la juventud de los dos jugadores de mayor crecimiento en el último año. Schwartzman jugará su duodécima serie desde su debut en 2015, a partir del cual registró siete victorias (todas en singles) y siete derrotas, una de ellas en pareja con Carlos Berlocq.



Zeballos y "Machi" González afrontarán juntos el quinto partido por Copa Davis (3-1 a favor en el historial), aunque ambos tienen un recorrido previsto en pareja con otros jugadores.



"Fran" Cerúndolo, campeón este año en Bastad, Suecia, será el único debutante en el equipo y asoma con ventaja para disputar uno de los singles de mañana por su mejor adaptación a la superficie rápida e indoor en la que se jugará toda la semana.



Báez, campeón este año en Estoril y finalista en Bastad y Santiago de Chile, tuvo su estreno en la Davis en marzo pasado en la victoria sobre la República Checa por 4-0 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club que permitió al equipo clasificarse a las Finales. En su único partido se impuso sobre Jiri Lehecka 7-6 y 6-3.



Suecia, a priori el rival más accesible del Grupo A, armó su equipo con los hermanos Mikael (99) y Elías (133) Ymer, más Karl Friberg (559), Jonathan Mridha (497) y Andre Goransson (77 en dobles). Su capitán es Robin Soderling, ex número 4 del mundo y ganador de 10 títulos en el circuito ATP.



"Estamos contentos por abrir con Suecia. Si bien tenemos que jugar contra los tres, con el mayor respeto digo que nos favorece abrir con los suecos porque se trata del rival a vencer, y también porque cobrarán importancia para definir el pase a cuartos de final los sets ganados y perdidos", analizó Coria antes de viajar rumbo a Italia.



Argentina, campeón 2016, volverá a jugar el viernes frente a Italia y el sábado cerrará su participación ante Croacia, el rival de la final en aquella histórica conquista del equipo capitaneado por Daniel Orsanic y liderado por Juan Martín Del Potro.



Italia jugará esta semana con Jannik Sinner (11º), Matteo Berrettini (15º), Lorenzo Musetti (30º), Fabio Fognini (55º) y el doblista Simone Bolelli (29º). Los croatas, en tanto, cuentan como singlistas a Marin Cilic (16º) y Borna Coric (26º), más dos excelentes doblistas: Mate Pavic (12) y Nikola Mektic (13).



"Las series contra Italia y Croacia serán durísimas, los dos tienen tenistas muy sólidos y excelentes doblistas, pero nosotros vamos a estar a full, no se la haremos fácil a ningún rival", confió el capitán argentino.



Los dos mejores clasificados de los cuatro grupos que componen esta instancia regular avanzarán a la fase eliminatoria (cuartos, semis y final), que se disputará del del 22 al 27 de noviembre en Málaga, España, también sobre superficie rápida y cubierta.



Esta semana habrá acción simultáneamente en otras cuatro ciudades. Valencia (España) será sede del Grupo B con el equipo local (sin Rafael Nadal ni Carlos Alcaraz), Corea del Sur, Serbia y Canadá; Hamburgo recibirá el Grupo C con Alemania, Francia, Bélgica y Australia (ausente Nick Kyrgios) y Glasgow albergará el Grupo D que animarán Gran Bretaña, Estados Unidos, Kazajistán y Países Bajos.