Pasó Paraguay y para Argentina, el paso no fue el esperado. No ganó, pero tampoco perdió y tal vez, el empate sin goles en esta nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas recién cobre su verdadero valor cuando se salden las cuentas finales de esta búsqueda del Mundial de Catar. Pero claro, el paladar argentino, endulzado por la Copa América, quería más. Quería triunfo, quería brillo pero Argentina no supo resolver sus momentos y le permitió al mezquino esquema de Paraguay sacarle un empate en una noche en la que el arquero Silva terminó siendo figura. El invicto de Argentina se estira. Un paso más camino al Mundial 2022 no tuvo la estelaridad que todos quieren. Llegar, crear, presionar y no concretar tiene sus costos y para Argentina, fue empatar sin goles.

Argentina, este Argentina consolidado, entiende una sola forma de jugar... Y así arrancó en Asunción contra la rudeza de un Paraguay que se replegó tácticamente para buscar el error argentino. En esa apuesta, Argentina metió 15 minutos peligrosos en el comienzo del partido. Con Messi tirado metros atrás, casi convertido en armador, empezaron a aparecer los espacios para las primeras llegadas del campeón de América. Y claro, un nombre fue el gran protagonista: Joaquín Correa. El goleador tucumano que había entrado por Lautaro Martínez tuvo tres chances netas de gol: dos veces no puso con Silva, tras una enorme asistencia de Messi que lo dejó cara a cara con el arquero paraguayo. Y luego, cuando providencialmente sacaron en la línea tras un remate suyo. Esa ráfaga no alcanzó para que Argentina sacara su ventaja. Fueron tres llegadas a fondo sin resultados y poco a poco eso, tendría costos. Es que Paraguay empezó a equilibrar, sin llegar a tener tanto la pelota, y si bien no llegó con peligro al arco de Martínez, más allá de un par de centros, el trámite ya no fue tan claro. Mucho roce, varias infracciones tácticas y un desarrollo a otra velocidad. Argentina fue perdiendo lucidez a pesar de la inspiración de Messi, porque De Paul sólo no alcanzó a ser socio ni mucho menos Di María ni Lo Celso, que prácticamente pasaron desapercibidos en esos primeros 45 minutos.

Argentina jugará este domingo a las 20.30 en el estadio Monumental contra Uruguay.

En el complemento, Argentina volvió a ser más de lo mismo. 20 minutos a fondo, con opciones más que claras, pero sin definición. Messi iluminó a todos con sus asistencias, habilitaciones para Joaquin Correa y la escasa fortuna del tucumano para poder vencer a Silva. Así y todo, Argentina hizo los méritos como para sacar ventajas. Un centro de De Paul para Di María que apareció en posición de 9 fue la más clara de todas pero no acertaba. Iba y buscaba y en este trámite, volvería a tener sus opciones. Un cabezazo de Correa fue salvado en la línea por Morel, salvando una posibilidad argentina. Pero claro, ese desgaste de ir sin poder convertir, le dio aire a Paraguay para sacudir en un par de contras. Almirón primero y luego Sanabria exigieron la respuesta del Dibu Martínez que respondió en gran forma.

Empezaron los cambios y Scaloni se decidió algo tarde. Afuera De Paul, adentro el Papu, después la dupla Nico González y Julián Álvarez. Con todo eso, Argentina trató de ir por el triunfo pero ya no había la misma lucidez. Así y todo en los últimos diez minutos tuvo en los pies del Papu Gómez la más clara para ganarlo pero se lució el arquero Silva, en una sensacional tapada. Argentina metió el resto, lo que le quedaba. Y claro, Paraguay casi mete la lotería cuando el recién ingresado Juan González elevó su remate con Argentina mal parado. Habían pasado esos dos arranques de cada etapa en los que debió sacarle provecho a sus individualidades. Esa es la lección más dolorosa de esta escala por Paraguay: no haber tenido la contundencia para ganarlo cuando lo merecía.

SU LLEGADA AL PSG

Messi: "No me equivoqué"

Tapa. La de la Pulga en France Football, donde afirma que está contento con su arribo al PSG.

Desde su llegada al París Saint Germain, Messi revolucionó a la capital de Francia y la prestigiosa revista France Football adelantó la tapa que tendrá al crack rosarino como protagonista de una entrevista exclusiva.

France Football, que entrega anualmente el Balón de Oro al mejor futbolista del continente europeo (y del mundo), tendrá en su edición de octubre que saldrá a la venta mañana a Messi en su portada, con la frase "no me equivoqué" como título.

"No me equivoqué cuando elegí venir al PSG. París cumple con todos los requisitos para ser feliz", reflexionó Messi en una entrevista que concedió a France Football que será publicada mañana, pero que sacó un adelanto de la nota.

"Es el mejor lugar para abordar otro intento en la Liga de Campeones", afirmó Messi, quien pretende contribuir a que el PSG pueda obtener por primera vez ese título.