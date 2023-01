Argentina cometió errores puntuales que lo condenaron a la derrota con Paraguay por 2-1 en su debut de esta tarde por el XXX Campeonato Sudamericano Sub 20 de Colombia, clasificatorio para el Mundial Indonesia y los Juegos Panamericanos de Chile.



Una falla del arquero Federico Gomes Gerth, sparring en el Mundial de Qatar, y un penal provocado por el defensor de Boca Luciano Di Lollo posibilitaron el triunfo guaraní con tantos de Gilberto Flores (31m.PT) y Allan Wlk (10m.ST) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



El equipo dirigido por Javier Mascherano, que estrenó oficialmente la camiseta de las tres estrellas mundiales, empató transitoriamente a los 33 minutos de la parte inicial mediante Máximo Perrone, reciente adquisición del Manchester City inglés.



Argentina, libre en la primera fecha del Grupo A, volverá a jugar el próximo lunes 21:30 ante Brasil en la tercera jornada de una zona que completan Colombia y Perú, quienes se enfrentaban más tarde en el mismo escenario.



El número 10 argentino Facundo Buonanotte, flamante futbolista del Brighton, dejó en campo en camilla y con un cuello ortopédico después de caer bruscamente de espalda en la disputa de una pelota dividida. El personal sanitario del estadio trasladó en ambulancia a un centro médico para realizarle estudios preventivos.



El Sudamericano de Colombia clasificará a los 4 primeros seleccionados a la Copa del Mundo, a disputarse del 20 de mayo al 11 de junio, y a los tres mejores para los Panamericanos 2023, programados del 20 de octubre al 5 de noviembre.



Los boletos se decidirán en el Hexagonal Final, al que avanzaron los tres primeros posicionados de cada grupo.



La desventaja parcial de Argentina en el primer tiempo no tuvo relación con el desarrollo del juego, sólo se explicaba con una combinación de errores en una jugada desafortunada.



Perrone se desentendió de una pelota contra la banda, confiado en su salida, y Gomes Gerth ofreció luego una floja resistencia, sin poner el cuerpo detrás de las manos, ante un tiro de compromiso de Flores, obligado a terminar la acción por falta de receptores.



Lo positivo del 0-1 fue que los chicos argentinos se activaron como no había sucedido en la media hora inicial, en la que mantuvieron su posición dominante en el campo pero sin generar peligro sobre la valla de Ángel González.



La reacción del equipo tras el gol llegó de inmediato y le dio revancha a Perrone, que inició y finalizó una jugada en la boca del arco, luego de una descarga con Santiago Castro por el sector izquierdo.



En esa banda, el delantero de Vélez tuvo buenos encuentros con el lateral Julián Aude y también con el futbolista del City, uno de los tres mediocampistas internos en el esquema 4-3-3 que dispuso el entrenador argentino.



Por la derecha, también con intervenciones promisorias, se movió el futbolista de Real Madrid Nicolás Paz, un zurdo elegante con toda la cancha en la cabeza, quien ya fue convocado por Lionel Scaloni a la selección mayor para la última fecha de las Eliminatorias de Qatar 2022.



Todo volvió a complicarse para Argentina en el comienzo del segundo tiempo cuando el equipo amenazaba con llevarse por delante a su rival. Después de un franco cabezazo de Castro que pudo significar el segundo, Paraguay se encontró con un penal a favor por una mano infraganti de Lautaro Di Lollo.



Una ejecución perfecta de Wlk dejó si chances a Gomes Gerth y le presentó a Paraguay el escenario deseado: un adversario adelantado y abierto en el fondo.



En la búsqueda de la igualdad, Mascherano desarmó la línea de 4 defensores y armó un póker de delanteros con el ingreso de Julián Fernández por Aude. También ingresó Buonanotte, una de las figuras del plantel, quien llenó de preocupación al cuerpo técnico por su retirada en ambulancia cuando los cambios ya estaban agotados.



Argentina intentó por todas las vías hasta el final, por momentos con concepto, por otros con más corazón, pero no pudo quebrar al último campeón de los Juegos Odesur, que se abroqueló en los metros finales de la cancha y celebró su primera victoria en el Sudamericano.







= Síntesis =



Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Julián Aude; Gino Infantino, Máximo Perrone y Nicolás Paz; Nicolás Vallejo, Alejo Véliz y Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.



Paraguay: Ángel González; Alan Nuñez, Gilberto Flores, Thiago Servin y Alexis Cantero; Nelson Gauto, Ariel Gamarra y Diego González; Matías Segovia y Leonardo Rolón; Allan Wlk Duré. DT: Aldo Bobadilla.



Goles en el primer tiempo: 31m. Flores (P) y 33m. Perrone (A).



Gol en el segundo tiempo: 10m. Wlk (P), de penal.



Cambios en el segundo tiempo: 14m. Facundo Buonanotte por Paz (A); 15m. Axel Alfonzo por Cantero (P); 21m. Julián Fernández por Aude y Brian Aguirre por Vallejo (A); 30m. Víctor Quintana por Gauto, César Olmedo por Wlk y Luis Rolón por Leonardo Rolón (P); 37m. Maximiliano González por Infantino e Ignacio Maestro Puch por Castro (A) y 40m. Kevin Pereira por Segovia (P).



Amonestados: Cantero, Gauto y Pereira (P).



Árbitro: Cristian Garay (Chile).



Estadio: Pascual Guerrero (Cali).