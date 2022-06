El seleccionado argentino de fútbol chocará hoy con Estonia en Pamplona, España, en un amistoso internacional en el que buscará rodaje de cara al Mundial de Qatar, que tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año. El partido arrancará a las 15 (hora de la Argentina) en el estadio El Sadar, donde hace de local Osasuna y con transmisión de TyC Sports.

Argentina, que el pasado miércoles fue campeón de la Finalissima frente a Italia por 3 a 0 en Wembley, Inglaterra, presentará un once con varios suplentes para ir probándolos para Qatar. Es que el seleccionador Lionel Scaloni dejó bien en claro después de la goleada frente al campeón europeo que será "distinto" si tiene 23 en la lista o 26, como deslizó la FIFA hace unos meses. Los tres cupos extras le abrirían las puertas a, por ejemplo, Paulo Dybala, que no tiene club tras su salida de Juventus de Italia.

El número final de los integrantes de las listas mundialistas se sabrán, según trascendió, a mediados de este mes. Argentina llevará tres arqueros y ocho defensores, según palabras del propio entrenador en la última conferencia de prensa, lo que dejaría sitio para 12 futbolistas entre la zona media y el ataque, con sus puntos fijos como Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

"La lista son los 30 jugadores que vienen siempre y, si son 26, están ahí. Será uno por defensa, uno en el medio y uno en ataque que puede ser que queden afuera. Si jugamos con cuatro defensores, llevo ocho mínimo. Dependerá de cuántos vayan, del momento de los jugadores y de que lo sepan aprovechar", dijo el DT.

Alternativas. En la recta final a Qatar, Argentina probará variantes en el último ensayo en la gira europea.

POCO TIEMPO PARA RECUPERARSE

Correa detalló su operación



El delantero de Atlético de Madrid, de España, y del seleccionado argentino, Ángel Correa, contó que le van a "corregir" una cicatriz de la operación de corazón realizada en el 2014 y que por eso resultó desafectado del equipo nacional en la previa al amistoso con Estonia. "Quiero que sepan que este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace unos años en Estados Unidos. Por si no se acuerdan, se lo repaso: en el 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca", relató en una carta subida a sus redes sociales. Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso se trata, de nunca darse por vencido ni aún en las más feas, nunca bajar los brazos", comentó.