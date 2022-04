El seleccionado argentino, vigente campeón de la Copa América, compartirá con Arabia Saudita, México y Polonia el Grupo C del Mundial Qatar 2022, dispuso hoy el sorteo realizado en el Centro de Exhibiciones y Congresos de Doha, capital del país árabe.



El equipo de Lionel Scaloni, que ostenta el invicto más largo del fútbol actual (31 partidos), debutará con Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 16:00 en el Estadio Icónico de Lusail, sede de la final del 18 de diciembre.



En el segundo partido, el sábado 26 a las 10:00 en el Estadio Education City, Doha, llegará un viejo conocido en las Copas del Mundo: México, que es dirigido por el rosarino Gerardo "Tata" Martino.



Finalmente, Polonia, liderado por el goleador Robert Lewandowski, ganador del último premio FIFA The Best al mejor futbolista del mundo, será el último adversario el miércoles 30 a las 16:00, nuevamente en Lusail.



Argentina, clasificado en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol, afrontará su 19na. Copa del Mundo de la FIFA, en busca del tercer título de la historia tras los conseguidos como local en 1978 y en México 1096.



Ubicada en el cuarto puesto histórico de los Mundiales, la "Albiceleste" fue también finalista en las ediciones Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014, la primera perdida ante el seleccionado rioplatense y las dos últimas frente a Alemania.



Qatar 2022, primer Mundial que organizará un país de Medio Oriente, será la quinta Copa consecutiva para Lionel Messi, quien se convertirá en el futbolista argentino de mayor presencia histórica si consigue al menos disputar los tres partidos de la fase de grupos.



El astro rosarino, de 34 años, acumula 19 encuentros entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, sólo por debajo de Diego Maradona (21) y Javier Mascherano (20).