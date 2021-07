Argentina obtuvo su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Este miércoles por la mañana, el seleccionado nacional de rugby seven derrotó a Gran Bretaña por 17 a 12 y se quedó con la de bronce. Se trata de un momento histórico para un plantel que luchó hasta el final.

En el estadio Olímpico de la capital japonesa, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, que venía de caer con Fiji en semis, sacó provecho de los tries convertidos por Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta e Ignacio Mendy, más una conversión de Santiago Mare, para quedarse con la victoria.

La lucha por la medalla no tuvo un buen inicio para Argentina, ya que Gran Bretaña se adelantó pronto con un try de Ben Harris (0-5), que no convirtió Dan Bibby, pero antes del descanso Los Pumas 7s apoyaron dos. La conversión de Santiago Mare permitió a Argentina llegar al descanso con una ventaja esperanzadora de 12-5.

Gran Bretaña consiguió nivelar el marcador en el segundo tiempo con un try de Ollie Lindsay Hague, que convirtió Dan Bibby (12-12). Pero un nuevo try cerca del final de Ignacio Mendy, que no pudo convertir Santiago Mare, dejó el marcador definitivo en victoria por 17-12 para Argentina.

Con su sexto try, al haber anotado otro en semifinales contra Fiji, Moneta se ubicó como máximo anotador del torneo.

El equipo argentino venía de caer 26 a 14 en las semifinales ante Fiji, campeón vigente y uno de los mejores del planeta. De todos modos la oportunidad de luchar por la de bronce ante Gran Bretaña era un objetivo muy importante para Argentina, que llegaba con dos bajas importantes: el capitán Gastón Revol (suspendido) y Matías Osadczuk (lesionado) no estuvieron en el partido anterior y tampoco pudieron jugar por el tercer lugar. Nada de eso frenó la ilusión albiceleste.

A pesar de esas ausencias, Argentina se hizo fuerte y se quedó con la medalla de bronce. Fue un partido peleado, con errores de ambos equipos, pero que quedó en manos de Los Pumas 7s por aprovechar los momentos decisivos del partido.

El final del partido fue muy emocionante. Apenas se terminó el duelo, los jugadores se abrazaron para festejar la medalla. Muchos cayeron sobre el campo, sin poder creer que habían logrado el objetivo de subirse al podio de los Juegos Olímpicos.

Los Pumas ganaron la primera medalla argentina en Tokio 2020, luego de que el martes por la noche perdieran la chance del oro y la plata al caer con Fiji, el campeón olímpico, pero un bronce enorme si se tiene en cuenta que en el camino vencieron a Australia y a Sudáfrica en un partido histórico.