Argentina visitará hoy en San Pablo a Brasil en un Superclásico de invictos de las Eliminatorias sudamericanas para clasificar a Catar 2022, a menos de dos meses de la final en la que Lionel Messi comandó la conquista de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná.



El encuentro comenzará a las 16 en el estadio Neo Quimica Arena, del club Corinthians, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.



El entrenador Lionel Scaloni no confirmó la alineación inicial pero mostró alivio al afirmar que la estrella Lionel Messi "está bien" luego del "susto" en la victoria 3-1 ante Venezuela cuando recibió una patada que lo dejo tirado en el césped.



El lado preocupante de los argentinos es saber si la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autoriza o no a que puedan jugar los cuatro jugadores que se desempeñan en el fútbol de Inglaterra (Lo Celso, "Dibu" Martínez, Buendía y "Cuti" Romero), quienes habrían falseado su declaración jurada para ingresar a Brasil.

Igual, Scaloni aún no había confirmado el equipo que ingresará desde el vamos.



En la Argentina están a disposición de Scaloni tras haber cumplido suspensiones Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, reemplazados por Guido Rodríguez y Nahuel Molina ante Venezuela.



Aún no se sabe si Argentina esté en condiciones de repetir el equipo que en julio le ganó 1-0 a Brasil en la final de la Copa América.



El partido, de la triple jornada de septiembre de las Eliminatorias sudamericanas, corresponde a la sexta fecha, que se debió suspender por el agravamiento de la pandemia en febrero pasado.



El seleccionado de Brasil llega diezmado al clásico sudamericano debido a que los futbolistas que actúan en Inglaterra (son diez en total) no podrán estar mientras que por Argentina se espera la resolución sobre los cuatro que están sospechados.



Si logra una victoria ante Argentina y otra el día 9 en Recife ante Perú, con una combinación de resultados de sus rivales, Brasil podría asegurarse la clasificación para el Mundial.



Unas 1.500 personas -invitados- serán el público del superclásico de las Américas con una temperatura que oscilará los 30 grados en San Pablo.