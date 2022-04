Argentinos Juniors se impuso por 2 a 1 ante Talleres de Córdoba, en un encuentro jugado en el estadio Diego Armando Maradona y válido por la décima jornada de la Zona A de la Liga Profesional.



El delantero Federico Girotti abrió el marcador para los cordobeses, mientras que Ángelo Martíno -en contra de su propia valla- empató para el "Bicho" de La Paternal, ambos durante la primera etapa.



El delantero paraguayo Gabriel Ávalos le dio la victoria en la segunda etapa.



A raíz de la victoria, Argentinos quedó en el quinto lugar con 17 puntos, a siete del líder Racing (24), mientras que Talleres continúa con cinco unidades y en el último lugar.



El primer tiempo en el "Diego Maradona" tuvo buen ritmo por parte de los dos equipos que no se sacaron ventajas y se mostraron con ganas de buscar el arco rival.



El trámite del partido fue parejo y los dos equipos no pudieron imponer su propia idea desde lo futbolístico, aunque el local fue el que trató de manejar un poco más la pelota.



Un gol para cada equipo a lo largo de los primeros 45 minutos fue la clara demostración de que ninguno de los dos pudo ser más que su rival.



El conjunto cordobés, con el resultado adverso se adelantó en campo rival y trató de buscar variantes para intentar llegar al empate, situación que finalmente no ocurrió.



A los siete minutos de la segunda etapa, el local pudo adelantarse en el marcador y a partir de ese momento cuidó con inteligencia la ventaja.



El equipo conducido por Gabriel Milito se defendió bien, demostró presencia en el campo y se llevó una victoria clave para seguir con chances de conseguir un boleto rumbo a la próxima fase.



En la próxima fecha (undécima) Argentinos visitará a Atlético Tucumán, mientras que Talleres recibirá a River Plate en el estadio Mario Kempes.