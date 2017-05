Eufórico. El gol más importante de Desamparados en el semestre llegó a los 15’ del complemento. Ariel Barth agrandó su idolatría en el pueblo puyutano, el central regresó por la revancha y lo logró. A sus 40 años el central quiere continuidad.

Siempre fue uno de los jugadores más queridos en los últimos años en Desamparados. Si antes era ídolo, con lo logrado el domingo, seguramente esa idolatría creció en el mundo de Sportivo Desamparados que sufrió demasiado en el último tiempo tratando de zafar del descenso. Ariel Barth fue el autor del gol de la salvación para el Puyutano el pasado domingo. Con eso, al Vibora le alcanzó para vencer a San Lorenzo de Alem de Catamarca por a 1-0 y lograr así la tan ansiada permanencia en su retorno al Federal “A”.



Ayer, el defensor central que hace una semana cumplió sus 40 años, se emocionó al recordar las escenas que vivió el domingo en un Serpentario colmado, definió el gol como “uno de los más importantes de su carrera”, nunca habló del retiro y se ilusionó con continuar en Desamparados. “Estoy muy contento, tranquilo. Nos sacamos un peso grande que veníamos arrastrando en estos meses pero pudimos dejar a Sportivo en la categoría.

Por ahí recién ahora con los chicos nos ponemos a pensar que si nos hubiese ido un poco mejor de local donde dejamos ir puntos importantes, podríamos haber clasificado pero no se dio, igual la alegría de salvar la categoría no la quita nadie”, contó el oriundo de Rauch en un parate entre mates y cartas que junto al resto del plantel compartían en un camping pocitano tras haber compartido un almuerzo.



Barth, retornó en enero de este año a Desamparados para sumarse al plantel de Antuña. Este medio ciclo significó el cuarto en Puyuta. Antes fue clave en el ascenso a la B Nacional del 2011, aunque después presenció los dos descensos del 2012 y 2013. Esa era una espina clavada para el “mariscal” que buscó revancha y se le dio justamente en el partido más importante del semestre: “No se si describirlo como una revancha, aunque pensandolo bien sí, porque uno venía con ese mal trago de los ciclos anteriores, que si bien habíamos conseguido lindos logros como ascender a la B Nacional, también nos había tocado bajar en las dos categorías y ahora aposté a venir para pelear ahí abajo, era bastante pesada la mochila. Me tocó hacer un gol estoy muy feliz porque fue un desahogo muy grande”, expresó quien ayer recibió muchos llamados de ex compañeros con quienes ascendió al Nacional B, el caso de Augusto Álvarez y Emmanuel Campo. Además Barth reviviendo otra de las escenas del domingo, agregó: “Cuando estuve en Sportivo años anteriores habían muchos pibes que subían al plantel y ahora cuando volví esos pibes ahora juegan a la par tuya. A esos chicos que son hinchas del club los vi llorando el domingo y eso me emocionó mucho”, explicó quien hizo delirar a todo Puyuta que lo ovacionó tras la victoria que les permitió zafar del descenso.



A la hora de definir el gol que llegó a los 15’ del complemento, el central fue claro: “Debe ser uno de los más importantes en mi carrera, o quizás el último porque no se hasta cuando voy a poder seguir jugando (risas). Lo merecía el grupo porque apenas llegamos con Diego (Calgaro) nos trataron muy bien y nos integraron rápido, el gol es para todo este plantel que sufrió mucho”.



Sobre su futuro, expresó: “¿Si pienso en el retiro? No...yo siempre digo que yo no me voy a retirar, el fútbol me va terminar retirando a mí. Mientras me sienta bien físicamente y le sea útil a mis compañeros voy a tratar de seguir”. Claro, hoy será el último entrenamiento junto a sus compañeros y desde hoy cada uno partirá hacia sus nuevos destinos, por eso ante la chance de continuar, el central expresó: “Obviamente me gustaría seguir acá, siempre lo digo, Sportivo es un club que quiero mucho y que me dio muchas cosas pero bueno no depende de mí pero sin dudas que me encantaría seguir”, cerró Barth, el eterno mariscal.



Unión conoció su rival en las Eliminatorias



Unión, que perdió la chance de pelear por un ascenso directo y ahora continuará por el camino más largo si quiere llegar a la B Nacional, conoció a su rival en la próxima instancia que tendrá lugar el 14, cuando empiecen los cruces eliminatorios. Y su rival a vencer será Altos Hornos Zapla de Jujuy, rival con el que viene de igualar el pasado sábado.

Los otros cruces serán: Defensores de Villa Ramallo vs 16to Reválida 2da fase; Sportivo Patria vs 15to Reválida 2da fase; Sarmiento de Resistencia vs 14to Reválida 2da fase; Villa Mitre vs Alvarado; Cipolletti vs Atletico Las Parejas; Unión Aconquija vs Chaco For Ever y Deportivo Madryn vs Juventud Antoniana. Las revanchas se disputarán el 20 de mayo.