El arquero Franco Armani destacó esta noche que River Plate no puede permitirse “un arranque así”, tras la derrota 0-1 que sufrió en Santa Fe ante Colón, en partido válido por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF). En el campo de juego del mismo estadio Brigadier Estanislao López, el guardavallas casildense, de 35 años, se refirió de esta manera a la racha adversa que atraviesa el equipo del DT Marcelo Gallardo, que no sólo no ganó en lo que va del certamen sino que tampoco marcó goles en los tres partidos.



"No nos podemos permitir este arranque. Hay que buscar y conseguir los tres puntos como demanda la institución", sostuvo el también arquero del seleccionado argentino. Armani fue por demás autocrítico y remarcó que la única situación clara para marcar que tuvo el equipo se dio con una acción de Julián Alvarez "en el primer tiempo". "En el segundo tuvimos una que otra, pero no con tanta claridad", dijo.



El arquero reconoció que a River le costó entrarle "a un equipo que estaba bien parado; lo que hicieron ellos fue recuperar y salir rápido de contra y aprovecharon la opción que tuvieron", describió. “Tenemos que seguir trabajando, mentalizados en lo que queremos porque tenemos un objetivo claro. Hay muchas cosas para mejorar, hay que seguir mejorando”, añadió.



“Tenemos que encontrar el funcionamiento que buscamos y los tres puntos que necesitamos”, dijo Armani, quien apuntó que el próximo rival, Unión de Santa Fe, será "difícil y complicado porque se hace fuerte en la cancha de ellos".