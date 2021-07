Arsenal quedó eliminado esta noche de la Copa Sudamericana al empatar con Sporting Cristal en un gol, en Sarandí, en la revancha de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, debido a que en la ida los peruanos vencieron 2-1.



Los goles fueron convertidos en el segundo tiempo por Lucas Albertengo, para el 'Arse', y Cristofer Gonzáles para el equipo visitante.



Por especular en el tramo final, Arsenal, que vencía merecidamente, fue sorprendido por Cristal, que le empató el partido y se quedó con el pase a cuartos de final, en el que enfrentará al vencedor de la llave del clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional, a jugarse mañana en Montevideo.



Arsenal, obligado al triunfo, al menos por la mínima diferencia, para pasar de ronda el torneo continental, pronto pudo adueñarse de la posesión de la pelota, aunque no le facilitó en demasía para concretar el objetivo.



Eso sucedió porque el adversario se plantó con un esquema cauteloso, oponiendo férrea presión en el medio campo para no dejar prosperar en ataque a los dirigidos por Sergio Rondina.



Incluso, tampoco contaron los locales con precisión para definir la jugadas de pelota detenida como para inquietar al arquero Alejandro Duarte, en el primera parte.



Así transcurrieron los primeros discretos 45 minutos a causa de que uno no supo vulnerar la resistencia peruana, comanda por el defensor santafesino Omar Merlo (ex Colón de Santa Fe y River Plate), y el otro poco interés mostró para atacar atándose a la ventaja lograda en Lima, la semana anterior.



Otra historia se generó en el complementario con la decisión más firme y clara de los del 'Viaducto', en procura de ese gol que lo transportara a los cuartos de final de la Sudamericana.



Por eso, pronto dio aviso de sus intenciones con un desborde de Gastón Benavídez, que mandó un centro atrás para que conectara Leonel Picco con tremendo derechazo que rozó el travesaño del arco del conjunto limeño. (4 min).



Instantes posteriores llegó la merecida apertura para el 'Arse', por medio de una buena maniobra de Lucas Albertengo, que la terminó con una media vuelta y derechazo furibundo, desde afuera del área, al ángulo superior derecho del arco de Duarte (7 min).



Posteriormente, una réplica de Cristal, la culminó Alejandro Hohberg (el verdugo de Lima con sus dos goles), rematando rasante y esquinado a la derecha de Alejandro Medina, que se lució al contenerlo.



Esa llegada motivó a los conducidos por Roberto Mosquera para dejar su sistema especulativo y lanzarse con mayor intención a la ofensiva para buscar la igualdad, en la que poco aportó el delantero argentino Marcos Riquelme (ex Fénix y Olimpo de Bahía Blanca).



Por eso fue reemplazado por Carlos Liza, quien fue con su corpulencia el que forzó a Gastón Suso a un cabezazo defectuoso, que facilitó a Christofer Gonzáles a definir con una chilena espectacular para darle el empate a los peruanos (40 min).



Justo después que Rondina introdujera tres cambios para tener mayor contención en el medio campo, en procura de sostener la ventaja que tenía y que le posibilitaba pasar de ronda.



Con eso, después no tuvo la eficacia necesaria para buscar una nueva conquista que al menos lo llevara a la definición por penales. La especulación la pagó cara el conjunto del Viaducto.



Quien sufrió el final del lance la definición de Sporting Cristal, similar a lo acontecido en la ida cuando los de Lima marcaron los dos tantos que cambió la historia de ese cotejo.