El futbolista del Manchester City, Jack Grealish, sufrió un robo en su domicilio mientras jugaba ante el Everton como visitante y los ladrones se llevaron objetos por un valor de 1.400.000 dólares, indicó hoy la prensa británica



Grealish, compañero del campeón mundial Julián Alvarez, es dueño de una mansión cuyo valor es de 7.000.000 de dólares y durante el asalto había varios familiares que estaban viendo el triunfo del City ante el Everton, por 2-1, en cotejo por la Premier League.



Los familiares de Grealish, también jugador del seleccionado inglés, notaron inquietos a los perros del jugador e intentaron alertar a la policía que cuando llego no encontró rastro de los ladrones, señaló el diario londinense The Sun.



Grealish sufrió el robo de relojes y joyas por valor de un 1.400.000 dólares, pero no hicieron daño a ninguna de las personas que estaban en la casa.



Es la segunda vez en este mes que un jugador de la Premier sufre un robo en su domicilio luego de que el francés Kurt Zouma, del West Ham, fuera asaltado.