Tailandia. Del otro lado del mundo. A exactamente 17.965 kilómetros. Seguramente un destino impensado para vacacionar en algún momento de sus vidas pero el destino y el atletismo quiso que la ciudad de Chiang Mai se cruzara en el destino de ocho atletas sanjuaninos que fueron convocados para integrar la delegación argentina de atletismo para disputar el Campeonato Mundial de trail y montaña que se disputará del 3 al 6 de noviembre en Chiang Mai, Tailandia.

Se trata de Facundo Nuñer, Thomás Castañeda, Juan Manzano, Franco Oro, Esteban Las Peñas, Matías Espejo, María Belén Sánchez y Gisela Tobares. Los ocho sanjuaninos aparecieron entre los seleccionados por la Comisión de Trail de la CADA (Confederación Argentina de Atletismo). Manzano y Tobares aparecen como suplentes, es decir que competirán en caso de que alguno de los convocados en su categoría no se presenten o se lesionen en la previa de la competencia, es por eso que Tobares y Manzano practicamente tiraron por tierra la chance de llegar a Tailandia.

Es que si bien para todos representa un enorme logro poder haber sido parte de la convocatoria, poder arribar a Tailandia requiere de un gran esfuerzo económico y algunos de los sanjuaninos convocados ya expresaron que no competirán. Por la situación económica que vive el país, atravesar medio mundo para arribar a ese destino requiere de más de un millón de pesos para cada atleta. Sí, aproximadamente 1.200.000 pesos para poder costear los aéreos y la estadía durante los pocos días que dure la cita ecuménica.

Una reconocida página de vuelos, ofrece pasaje ida y vuelta para una persona con tres escalas y totalñizando 34 horas de viaje, desde Ezeiza a Chiang Mai en 804 mil pesos. Si bien el apoyo estatal estará para los deportistas sanjuaninos, no servirá para costear todo lo que se necesita y es por eso que los sanjuaninos ya pusieron manos a la obra y se las ingenian para intentar llegar al monto que se necesita.

Nuñer, quien recientemente se consagró campeón en el Sudamericano realizado en San Juan ya puso manos a la obra en la búsqueda de buscar apoyo para llegar a la cita ecuménica. Es profe en un gimnasio y fueron sus propios alumnos quienes armaron una mega sorteo que se difunde en las redes sociales. ¿Los premios? Variados y aportados por sponsors y amigos de Nuñer de gente ligada al atletismo. El bono tiene un valor de 500 pesos, se rifará el 21 de este mes y se puede conseguir en las redes sociales del atleta sanjuanino. "Haremos lo posible para poder estar porque es mi sueño pero sinceramente no se si llegaré. De todas maneras es un orgullo enorme que me hayan convocado, ojalá podamos estar representando a mi San Juan y a Argentina", expresó Nuñer quien de llegar a Tailandia competirá en la modalidad Ultratrail.

Quien también le sigue los pasos es María Belén Sánchez Ruiz, a quien la convocatoria la tomó por sorpresa: “No me esperaba estar convocada pero estoy muy feliz. No había analizado cómo hacer para poder ir pero voy a empezar a repartir mi currículum para ver si alguien me puede ayudar, ya que no tengo los recursos para llegar costear lo que saldría todo el viaje”, expresó Sánchez Ruiz quien buscará empresas o sponsors que la puedan ayudar en los altos costos que se requieren para poder competir en la modalidad Kilómetro Vertical.

En esa categoría también está Matías Espejo quien también tiene pensado realizar rifas: “Esta convocatoria me tomó de sorpresa. Es muy costoso y no se puede pensar en que desde una sola entidad salga todo el apoyo, por lo que buscaré por distintos medios: rifas, gente que quiera colaborar. Nos queda poco tiempo y haremos lo posible”, manifestó.

Para el experimentado Franco Oro de poder llegar a Tailandia significará su cuarto Mundial y es por eso que ya se encuentra tratando de reunir lo necesario, pero nada le asegura que podrá llegar. "Mi idea es estar de una u otra manera, vamos a trabajar en lo que sea necesario para poder concretarlo”, expresó.

El costo y el hecho de ser convocados como suplentes fueron el motivo para que Tobares y Manzano vean muy lejana la chance de llegar a Tailandia. En tanto que Thomas Castañeda desistió de ir porque el Mundial le coincide con la Copa Mundo de triatlón, en Chile.

La ilusión de los sanjuaninos está. Hoy la carrera que disputan es poder reunir más del millón de pesos que se necesita para llegar a la ciudad tailandesa catalogada como de las más atractivas de ese país. Hacen rifas sin saber si llegarán a estar en esa cita de la que serán parte unos 900 atletas representando a 43 países pero luchan por ese sueño de que llegue noviembre y ellos puedan estar vistiendo los colores celeste y blanco en Tailandia. Nada ni nadie les quita esa ilusión.